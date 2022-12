Coupe du monde 2022 : le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, fait la fierté de Corbeil-Essonnes

L'entraîneur de l'équipe du Maroc, Walid Regragui, fait la fierté de Corbeil-Essonnes, ville de l'Essonne dans laquelle il est né il y a quarante-sept ans et où il a fait ses premières armes en club.

Walid Regragui a marqué l’histoire du football africain. Après la victoire du Maroc contre le Portugal (1-0), le Marocain est devenu le premier entraîneur africain à emmener sa sélection nationale en demi-finale d’une Coupe du monde de football.

La demi-finale contre la France, ce mercredi 14 décembre, aura une saveur particulière pour ce natif de Corbeil-Essonnes.

Le sélectionneur du Maroc, âgé de 47 ans, a pour ambition de se qualifier pour la finale du Mondial 2022 au Qatar. Ce qui pourrait être un authentique exploit. Aucun pays africain n’a réussi à atteindre la finale d’une Coupe du monde.

Repéré par Rudi Garcia

Dans le bar du quartier de Montconseil, où il a grandi, des amis d’enfance se rappellent de lui. «On a joué au football ensemble. On a vécu ensemble. On a le même âge. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus, mais comme c’est un copain d’enfance, je lui souhaite tout le bonheur pour la suite», a déclaré un habitant à CNEWS. Lorsqu’il a joué dans les catégories jeunes de l’équipe de Corbeil-Essonnes, Walid Regragui a été repéré par Rudi Garcia qui entraînait l’équipe première.

«Un jour, par hasard, je suis allé voir les juniors, l'équipe 3, et j'ai vu ce joueur longiligne, rapide, adroit, avec du tempérament. Et je me suis demandé ce qu'il faisait dans cette équipe... Je l'ai pris avec les seniors et ensuite, il n'a plus quitté l'équipe. Il a fait deux saisons avec nous et il est parti voler de ses propres ailes», a déclaré à son sujet Rudi Garcia dans les colonnes de Libération en août 2005.

Après une saison à Corbeil-Essonnes, en Nationale 2, Walid Regragui a signé à Toulouse et débuté enfin sa carrière professionnelle à 24 ans en Ligue 2. Si beaucoup ont rapporté qu’ils étaient surpris par les exploits du sélectionneur marocain, tous espèrent voir les Bleus l’emporter mercredi prochain.

