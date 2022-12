Coupe du monde 2022 : Neymar publie des messages privés avec ses coéquipiers du Brésil

Après l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Neymar a publié plusieurs messages privés avec ses coéquipiers de la sélection.

Le rêve s’est arrêté. Alors qu’ils étaient en quête d’une sixième étoile les Brésiliens ont été éliminés dès les quarts de finale par la Croatie. Très touché, Neymar a même publié des messages échangés avec ses coéquipiers Marquinhos ou Thiago Silva après l’élimination dans cette Coupe du monde 2022.

«J'ai décidé d'exposer ces messages (sans leur permission) pour montrer à quel point nous voulions ce titre et à quel point nous étions unis, a expliqué la star du PSG. Ce sont quelques-uns des nombreux messages que j'ai échangés avec le groupe. Sentiment de grande tristesse, mais nous devons être plus forts pour avancer et je suis sûr qu'avec le soutien de tous les fans, nous reviendrons plus forts. Je suis Brésilien avec une grande fierté, avec beaucoup d'amour ! Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Je suis devenu fan de chacun d'eux ! Ce groupe sera toujours dans mon cœur.»

On peut ainsi lire un échange avec Marquinhos qui a manqué son tir au but. «Un penalty ne changera pas ce que je pense de toi», lui écrit-il. «Je voulais vraiment bien faire les choses, putain… penser que ce penalty est un obstacle dans notre rêve. Mais allons-y, nous devons être forts, se donner du temps et voir ce que le football nous réserve encore», a répondu le défenseur central, capitaine du PSG.

D’autres échanges avec Thiago Silva et Rodrygo sont révélés comme on peut le voir sur ces captures d’écran publiées sur le compte Instagram de Neymar.

«Frère, ça fait encore plus ch… que je ne l'imaginais, vraiment, a écrit le joueur de Chelsea. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas croire que nous avons perdu. Je ne peux pas le croire. Chaque fois que je me souviens, ça me donne envie de pleurer.»

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI