Coupe du monde 2022 : France-Maroc, ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps

Didier Deschamps était ce mardi 13 décembre en conférence de presse à la veille de France-Maroc, demi-finale de la Coupe du monde 2022. Voici ce qu’il faut en retenir.

Heureux et pas surpris par les Bleus

«Mon équipe ne me surprend pas, mais entre le choix des joueurs, ce qu'il se passe au quotidien, l'unique vérité vient du terrain. Certains joueurs n'avaient pas forcément l'expérience du niveau international, c'est la première compétition pour certains. On ne sait jamais comment ils peuvent réagir sur le plan émotionnel. Comme il y a des cadres qui jouent très bien leur rôle, il y a une dynamique très positive qui s'est installée. Au quotidien c'est du plaisir et un bonheur.»

Une stratégie contre le Maroc ?

«De mon côté, je ne change pas l'objectif d'un match à l'autre, c'est toujours la volonté d'avoir le ballon d'être dangereux, de pouvoir marquer. Le Maroc ne renonce pas au ballon, après chacun a son plan de jeu, mais ce n'est pas avoir le ballon pour l'avoir.»

Les Bleus champions ?

«Pour le moment nous ne sommes qu'en demies, mais c'est déjà un bon parcours. Il n’y pas de secret, il faut un amalgame de plein de choses, la qualité des joueurs, mais elle ne suffit pas, il faut d'autres ingrédients, l'état d'esprit. Parfois, les matchs basculent sur peu de choses aussi, il n'y pas de recette miracle. Mon maître mot c'est de s'adapter, par rapport aux situations auxquelles je suis confronté.»

Les récupérations politiques

«Que ça soit avant ou après, ça doit rester un match de football. Même s'il y a un historique, énormément de passion, en tant que sportif j'aime bien rester à ma place et les joueurs aussi.»

Antoine Griezmann

«Antoine a été très bon, c'est un joueur qui a cette capacité à changer le visage de l'équipe. Il a un gros volume de jeu, il amène sa touche technique, dans un rôle différent certes, mais qui lui va très bien. Il prend autant de plaisir à tacler qu'à faire une passe. Avec sa patte gauche, il a une capacité à éclairer le jeu. Il a toujours pensé collectif, il a une générosité au-dessus de la moyenne. Cela fait pratiquement dix ans qu'il est au plus haut niveau, il n'a pas toujours eu des hauts mais il a cette capacité qu'ont les meilleurs joueurs à être à son meilleur niveau quand il le faut.»

Les data, un problème

«Les nouvelles technologies amènent à avoir plus d'informations sur sa propre équipe sur les adversaires, il faut parfois faire le tri. Il y a beaucoup de feuillets (sourire), certaines data ne m'intéressent pas. Le problème des statistiques, c'est qu'on peut leur faire dire n'importe quoi. Elles sont surtout là pour venir confirmer ce que j'ai pu voir avec mon staff pendant le match.»

