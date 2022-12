Formule 1 : Frédéric Vasseur nommé directeur de Ferrari

Frédéric Vasseur sera le prochain directeur de l’écurie Ferrari en Formule 1, à partir du 9 janvier, a annoncé mardi 13 décembre la Scuderia.

Un Français à la tête de Ferrari. Frédéric Vasseur sera à partir du 9 janvier le directeur de Ferrari en Formule 1, en remplacement de l'Italien Mattia Binotto, a annoncé ce mardi la célèbre écurie italienne.

Agé de 54 ans, il quitte du même coup ses fonctions de président de Sauber et de directeur d'Alfa Romeo pour rejoindre la Scuderia, avec pour mission de reconquérir le titre mondial avec les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022