Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron retournera au Qatar pour la finale entre la France et l'Argentine dimanche

Déjà présent pour la demi-finale, Emmanuel Macron retournera au Qatar, dimanche, pour assister à la finale de la Coupe du monde (16h), entre la France et l’Argentine.

C’est également sa deuxième finale consécutive. Emmanuel Macron, qui avait déjà fait le déplacement pour la demi-finale, retournera au Qatar, dimanche, pour assister à la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. «Je serai là dimanche», a assuré le président de la République, mercredi, après la victoire des Bleus contre le Maroc (2-0).

A l’issue de la rencontre, le chef de l’Etat a salué la performance de Didier Deschamps et de ses joueurs, qui défendront leur titre face à l’Argentine de Lionel Messi. «Je dis un immense merci à Didier Deschamps et à cette équipe, un mélange de différentes générations. Cette équipe m’a rendu très fier. J’ai vu un match encore extraordinaire. Antoine Griezmann est d’une générosité inouïe», a-t-il confié.

En 2018, Emmanuel Marcon s’était déjà rendu en Russie pour assister au sacre des Bleus contre la Croatie (4-2). Dimanche, il espère voir le même résultat. «Que tout le monde profite du moment, et dimanche on la gagne», a-t-il déclaré. Et pour lui, l’équipe de France est favorite, même s’il se méfie des Argentins.

«Je pense qu’on est favori mais à chaque match les Argentins ont mieux joué, donc c’est une équipe en très forte progression. (…) Ils sont, à mon avis, moins solides et moins complets. (…) Je pense qu’on gagne et quelque chose me dit qu’il y aura des buts en finale, pas mal de buts mais j’affine dimanche matin.» Le rendez-vous est pris.

