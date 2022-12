Coupe du monde 2022 : Karim Benzema présent pour la finale entre la France et l’Argentine ?

Forfait pour la Coupe du monde, en raison d’une blessure à la cuisse gauche, Karim Benzema devrait être présent au Qatar, dimanche (16h), pour la finale entre la France et l’Argentine. Mais en tant que spectateur, pas sur le terrain.

Karim Benzema va-t-il retrouver l’équipe de France ? Forfait pour la Coupe du monde, en raison d’une blessure à la cuisse gauche contractée quelques jours avant le premier match contre l’Australie, l’attaquant français devrait être présent, dimanche (16h), pour la finale entre les Bleus et l’Argentine. Mais si le Ballon d’or 2022, qui a repris l’entraînement avec le Real Madrid, est toujours officiellement inscrit sur la liste des 26 et peut prétendre disputer cette rencontre, il ne devrait pas être présent sur la pelouse mais dans les tribunes du stade de Lusail.

Selon la presse espagnole, il aurait en effet été autorisé par son club à se rendre au Qatar pour assister au match et soutenir ses coéquipiers Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ainsi que l’ensemble des Tricolores. La décision lui revient désormais. Et il y a de grandes chances qu’il fasse le déplacement. Car en cas de sacre des Bleus, il serait lui aussi champion du monde comme il n’a pas été remplacé dans le groupe de l’équipe de France.

Depuis son forfait et son départ du Qatar, Karim Benzema a suivi de loin le parcours des Bleus. S’il est resté silencieux jusqu’aux quarts de finale, il a félicité les joueurs de Didier Deschamps après leurs victoires contre l’Angleterre (2-1) et le Maroc (2-0). Et il pourrait donc maintenant être de la fête en cas de nouveau succès face à l’Argentine de Lionel Messi.

