Coupe du monde 2022 : le Maroc porte réclamation contre l’arbitrage après sa défaite contre la France

Au lendemain de l’élimination des Lions de l’Atlas contre la France en demi-finale de la Coupe du monde (2-0), la Fédération marocaine de football a porté réclamation contre l’arbitrage.

Le Maroc s’estime lésé. Au lendemain de l’élimination des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde, après leur défaite contre la France (2-0), la Fédération marocaine de football (FRMF) a déposé, ce jeudi, une réclamation auprès de «l’instance compétente» concernant l’arbitrage de la rencontre. Elle estime notamment que l’équipe de Walid Regragui a été injustement privée de deux penalties.

«La FRMF a adressé une correspondance à l’instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux penalties incontestables de l’avis de plusieurs spécialistes de l’arbitrage», a écrit la Fédération marocaine dans un communiqué.

بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/GvYKQFbpfr — FRMF (@FRMFOFFICIEL) December 15, 2022

Elle considère que Théo Hernandez avait commis une faute dans la surface sur Sofiane Boufal, qui a lui-même été averti sur cette action litigieuse, et qu’Aurélien Tchouaméni avait ceinturé Youssef En-Nesyri. Sur ces deux actions, elle s’est étonnée «que le dispositif de l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage (VAR) n'ait pas réagi à ces situations arbitrales».

Face à la prestation de l'arbitre mexicain César Arturo Ramos et ses décisions, la fédération marocaine a assuré qu'elle «ne ménagera aucun effort afin de défendre et préserver les droits des sélections nationales en prônant l’équité dans l’arbitrage et en dénonçant ces décisions arbitrales prises au cours» de cette demi-finale.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI