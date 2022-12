Karim Benzema : l’attaquant français a rejoué en amical avec le Real Madrid

Un peu moins d’un mois après son forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, en raison d’une blessure à la cuisse gauche, Karim Benzema a rejoué, ce jeudi, avec le Real Madrid en match amical.

Karim Benzema va beaucoup mieux. Forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, en raison d’une blessure à la cuisse gauche contractée quelques jours avant l’entrée en lice des Bleus face à l’Australie, l’attaquant français a retrouvé, ce jeudi, les terrains. Le Ballon d’or 2022 a participé à un match amical avec le Real Madrid contre Leganès au centre d’entraînement du club madrilène (1-1).

Capitaine des Merengue, Karim Benzema, qui avait repris l’entraînement samedi dernier, a été aligné d’entrée, avec Toni Kroos, David Alaba ou encore Ferland Mendy, et a joué sans gêne ni douleur apparentes. Cette rencontre avait pour but de permettre à l’ancien lyonnais et ses coéquipiers de retrouver le rythme avant la reprise du championnat d’Espagne prévue le 30 décembre prochain sur la pelouse de Valladolid.

Ce retour à la compétition pourrait relancer la polémique sur son forfait pour le Mondial, jugé précipité par certains. L’international tricolore pourrait néanmoins être présent au Qatar dimanche pour la finale entre la France et l’Argentine. Il aurait en effet reçu l’autorisation du Real Madrid et de son entraîneur Carlo Ancelotti de se rendre à Doha pour assister la rencontre en tant que spectateur. Pour l’heure, il n’a pas fait part de son intention.

Et en cas de sacre des Bleus, Karim Benzema serait lui aussi champion du monde. Car malgré son forfait, il n’a pas été remplacé au sein du groupe de l’équipe de France et figure toujours officiellement parmi les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps.