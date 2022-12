Souleymane Cissokho : «Je veux devenir champion olympique de boxe à Paris en 2024»

Le boxeur français Souleymane Cissokho est de retour ce samedi à Nantes, pour combattre le Sud-Africain Tulani Mbenge pour une ceinture internationale (WBC Silver) des Welters. L’occasion de se confier à CNEWS sur ses ambitions à venir.

L’attente n’a pas été trop longue depuis le mois de mars ?

Je devais initialement l’affronter au mois d’août en Arabie saoudite sous la carte de la revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk (victoire de l’Ukrainien). Malheureusement, je m’étais blessé à la main, du coup le combat n’a pas eu lieu. J’ai fait un camp d’entraînement ensuite, je me suis reposé, je suis parti en vacances et j’ai eu cette proposition pour boxer à Nantes.

Il y aura une ceinture en jeu, la WBC Silver Welter…

Exactement, c’est pour ça que je suis content. C’est une grosse ceinture. Et c’est aussi un gros adversaire qui est classé 5e à la WBC. Ca ne va pas être de la rigolade. Cette ceinture, c’est une finale mondiale. Je prends ce combat très au sérieux. Si on gagne, on se rapproche d’un championnat du monde.

Vous combattez en France avec une belle carte. C’est aussi l’occasion de remettre en valeur la boxe en France ?

C’est une belle carte, il y a d’excellents boxeurs. L’idée, c’est de mettre en lumière les combattants français. C’est quelque chose de très important. On a énormément de talents, de très bons boxeurs.

Pour la suite, vous avez des adversaires en tête ?

Évidemment, lorsque l’on est boxeurs, on regarde les meilleurs de sa catégorie.

Aux États-Unis, on parle vraiment de culture boxe parce que c'est un vrai métier.

On pense à eux mais avant, j’ai déjà un adversaire auquel je dois penser ce week-end.

Quelles sont les différences principales entre la culture boxe aux Etats-Unis et en France ?

On parle vraiment de culture boxe aux Etats-Unis parce que c’est un vrai métier. Elle fait partie du quotidien des boxeurs. Ils n’ont pas de métier à côté, que ce soit les boxeurs ou les entraîneurs. En tout cas, la plupart. En France, le modèle économique n’est pas du tout le même. Et rares sont les professionnels qui ne vivent que de la boxe.

Dans les sports pratiqués à l’école, la boxe est peu mise en avant. Quel est votre point de vue là-dessus, et pensez-vous que cela va changer à l’avenir ?

J’aurais dit le contraire par rapport à l’école parce que je vois de plus en plus de professeurs organiser des cours de boxe anglaise. J’ai souvent des messages pour passer dans les écoles. Après, oui, je trouve que c’est dommage de ne pas en avoir assez.

Je vois de plus en plus de professeurs organiser des cours de boxe anglaise.

Je trouve que la boxe véhicule de nombreuses valeurs comme le respect de l’adversaire, l’estime de soi, des valeurs de dépassements. La boxe, c’est un sport qui aide. La boxe, c’est une thérapie.

De plus en plus de boxeurs-combattants sont sur Twitch et sur YouTube, avez-vous des projets sur ces plates-formes à l’avenir ?

Oui, j’en vois de plus en plus. Je pense que c’est très intéressant. Ca permet de suivre leur quotidien. J’y travaille pour ma part. Je fais beaucoup de choses à côté de la boxe, mais ça va venir petit-à-petit.

Avez-vous un objectif «ultime» en boxe ?

Oui, c’est de devenir champion du monde et aussi d’être champion olympique à la maison, à Paris, en 2024.

