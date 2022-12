Coupe du monde 2022 : virus, Karim Benzema, Argentine… ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps avant la finale

A la veille de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, Didier Deschamps était présent, ce samedi, en conférence de presse pour aborder cette rencontre tant attendue. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Le virus

«Les joueurs étaient tous en train de dormir, je n’ai pas les dernières infos. On fait en sorte de gérer au mieux, dans la tranquillité par rapport aux différentes situations qui ne sont pas similaires. J’aurai des données aujourd’hui, ce soir et jusqu’à demain, pour faire en sorte d’être prêts pour le grand match qui nous attend. (…) On fait en sorte de prendre un maximum de précautions, de s’adapter, de faire avec, sans tomber dans l’excès, dans un sens ou dans l’autre. Évidemment, si cette situation avait pu ne pas exister cela aurait été mieux. Mais on gère au mieux avec le staff médical.»

Karim Benzema

«J’ai des joueurs qui ont été blessés. Karim Benzema en fait partie. Maintenant j’ai 24 joueurs. Me poser cette question est pour le moins maladroit, voire un peu plus. Je ne m’occupe pas des invitations de joueurs, anciens joueurs, ou joueurs blessés. Certains seront là, d’autres pas. On est un groupe au départ. Et de par ce qu’il s’est passé, on est 24. Que ce soient Christopher Nkunku, Karim Benzema ou Lucas Hernandez, ils ont fait partie du début de l’aventure. Aujourd’hui, j’ai 24 joueurs pour la finale face à l’Argentine.»

L’Argentine

«Ce n’est clairement pas la même équipe (qu’en 2018), ça ne sert à rien de comparer. C’était un 8e de finale, il n’y avait pas les mêmes joueurs. Mais les six matchs qu’ils ont joués dans ce Mondial, avec des systèmes et des joueurs différents, c’est quelque chose qui nous sert. (…) Ils peuvent faire quelque chose de différent en finale, nous aussi. Il faut être prêts à toutes les situations.»

Son avenir

«L’équipe de France a toujours été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. J’ai eu ce privilège dans ma première vie de joueur avant de le connaître sélectionneur pendant dix ans maintenant. C’est vraiment la passion, le très haut niveau. Je suis très bien, très heureux d’être dans cette fonction. Le plus important ça n’a jamais été moi mais l’équipe de France. Je considère qu’elle est au-dessus de tout, je suis à son service, depuis dix ans et encore là pour le match qui nous attend demain (dimanche). J’ai uniquement en tête le match de demain et tout faire pour aller chercher un nouveau titre.»

