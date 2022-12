Finale Argentine-France : quels sont les clubs les plus représentés ?

Trente clubs sont représentés à travers la finale de Coupe du monde entre l’Argentine et la France. Quel est donc le club avec le plus de joueurs présents lors du match ?

La finale entre l’Albiceleste et les Bleus est aussi l’occasion pour certains clubs de briller. Notamment l’Atlético de Madrid, le club qui a le plus de joueurs dans cette rencontre primordiale.

Quatre, c’est le nombre de joueurs de l’Atlético de Madrid qui vont jouer ce dimanche 18 décembre la prestigieuse finale de ce Mondial 2022. Et le club madrilène aura forcément au moins un champion du monde dans ses rangs puisqu'il peut compter sur un Français (Antoine Griezmann) et trois Argentins (Rodrigo De Paul, Nahuel Molina et Joaquin Correa)

C’est aussi le cas de la Juventus, qui compte trois joueurs dans cette finale, un Français (Adrien Rabiot) et deux Argentins (Leandro Paredes et Angel Di Maria).

Au total, cinq clubs sont dans cette situation : l’Atlético de Madrid et la Juventus donc, mais aussi le Paris Saint-Germain, Manchester United et Tottenham.

Des équipes comme le Benfica Lisbonne, le Bayern Munich ou encore l’AS Monaco sont également bien représentées.

Au total, il y a 30 équipes qui vont s'illustrer par leurs joueurs.

4 : Atlético de Madrid

Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Joaquin Correa

3 : Juventus

Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Angel Di Maria

3 : Bayern Munich

Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez

3 : Real Madrid

Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Karim Benzema

3 : SÉVILLE FC

Gonzalo Montiel, Marcos Acuna, Papu Gomez

2 : Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé, Lionel Messi

2 : Manchester United

Raphaël Varane, Lisandro Martinez

2 : Tottenham

Hugo Lloris, Cristian Romero

2 : AS Monaco

Youssouf Fofana, Axel Disasi

2 : AC Milan

Theo Hernandez, Olivier Giroud

2 : FC Barcelone

Jules Koundé, Ousmane Dembélé

2 : Olympique de Marseille

Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout

2 : Benfica Lisbonne

Nicolas Otamendi, Enzo Fernandez

2 : Real Betis

German Pezzella, Guido Rodriguez

2 : Villarreal

Juan Foyth, Geronimo Rulli

1 : Eintracht Francfort

Randal Kolo Muani

1 : Stade Rennais

Steve Mandanda

1 : Liverpool

Ibrahima Konaté

1 : West Ham

Alphonse Areola

1 : Arsenal

William Saliba

1 : Borussia Mönchengladbach

Marcus Thuram

1 : Manchester City

Julian Alvarez

1 : Brighton

Alexis Mac Allister

1 : Olympique Lyonnais

Nicolas Tagliafico

1 : Aston Villa

Emiliano Martinez

1 : AS Roma

Paulo Dybala

1 : Inter Milan

Lautaro Martinez

1 : Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios

1 : River Plate

Franco Armani

1 : Atlanta United

Thiago Almada

