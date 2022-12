Coupe du monde 2022 : depuis quand un gardien français n’a pas arrêté un penalty lors d’une séance de tirs au but ?

L’équipe de France s’est inclinée, dimanche, contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde à l’issue de la séance de tirs au but. Un exercice qui ne réussit pas aux gardiens tricolores depuis plus de 20 ans.

Des tirs au but fatals. A l’issue d’une finale de Coupe du monde sensationnelle, riche en rebondissements et en émotions, les Bleus se sont inclinés, dimanche, contre l’Argentine lors d’une cruelle séance de tirs au but. Comme en finale du Mondial 2006 face l’Italie, et plus récemment en 8e de finale de l’Euro 2021 contre la Suisse. Et cette nouvelle désillusion a mis en lumière les difficultés des Français et notamment des gardiens tricolores dans cet exercice.

Un exercice qui est loin d’être la spécialité d’Hugo Lloris. Le portier tricolore n’a détourné aucune des neuf tentatives à la fois contre la Suisse et l’Argentine et a donc été battu à neuf reprises. Au total dans sa carrière, il a subi 29 tirs au but pour 24 encaissés et seulement 4 arrêtés contre un poteau. En 2006, Fabien Barthez avait également été impuissant face aux Italiens, qui avaient transformé leurs cinq tentatives.

Fabien Barthez est d’ailleurs le dernier gardien français à avoir arrêté un tir au but en phase finale d’une grande compétition. C’était il y a 24 ans en quarts de finale de la Coupe du monde 1998 contre l’Italie. L’ancien gardien avait stoppé le tir de Demetrio Albertini avant que Luigi Di Biagio ne frappe sur la barre transversale permettant à l’équipe de France de se qualifier pour les demi-finales.

Aux Bleus d’éviter les tirs au but lors des prochaines compétitions. Même s’ils pourraient bientôt avoir un spécialiste dans ce domaine avec Mike Maignan, qui s’est déjà illustré à plusieurs reprises dans cet exercice depuis le début de sa carrière.