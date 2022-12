Coupe du monde 2022 : vers un nouveau duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé pour le Ballon d’or ?

Après s’être affrontés, dimanche, en finale de la Coupe du monde, remportée par l’Argentine (3-3, 4 tab 2), Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient à nouveau être à la lutte pour décrocher le prochain Ballon d’or.

Qui succédera à Karim Benzema ? Deux mois seulement après le sacre de l’attaquant français, la question est déjà posée. A l’issue de la finale de la Coupe du monde, remportée dimanche par l’Argentine (3-3, 4 tab 2), deux grands favoris se détachent déjà pour décrocher le prochain Ballon d’or avec Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Et l’Argentin a évidemment pris un avantage sur l’attaquant français grâce au sacre de l’Albiceleste au Qatar. Auteur d’un doublé en finale et de 7 buts dans la compétition, le natif de Rosario, qui a ajouté le seul trophée majeur manquant à son incroyable palmarès, sera difficile à aller chercher. D’autant qu’il a réalisé un très bon début de saison avec le PSG (12 buts et 14 passes décisifs) et qu’il évolue dans le même club que son potentiel «rival» (donc il gagnera autant de trophées).

Mais Kylian Mbappé a encore son mot à dire pour espérer rafler le prestigieux trophée. Il a terminé meilleur buteur de ce Mondial avec 8 buts et a surtout réalisé un triplé en finale. Une performance que seul l’Anglais Geoffrey Hurst était parvenu à réaliser en 1966. Il a lui aussi été très performant sous le maillot du PSG avec 19 buts et 5 passes décisives.

Le prodige de Bondy est également le meilleur buteur de la Ligue des champions avec 7 buts. Et les futures performances de l’un et de l’autre dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe devraient permettre de les départager. Et ça commencera dès le 8e de finale contre le Bayern Munich (14 février, 8 mars).