Equipe de France : Karim Benzema annonce sa retraite internationale

Forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema a annoncé, ce lundi, sa retraite internationale à travers un message posté sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema ne portera plus le maillot de l’équipe de France. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-3, 4 tab 2), l’attaquant tricolore a annoncé sa retraite internationale via un message posté sur les réseaux sociaux. Le jour de son 35e anniversaire.

«J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin», a écrit le Ballon d’or 2022, qui avait été contraint de déclarer forfait pour le Mondial au Qatar en raison d’une blessure à la cuisse gauche contractée quelques jours à peine avant le premier match des Bleus contre l’Australie.

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Le match de Ligue des nations, le 13 juin dernier, contre la Croatie au Stade de France, restera donc le dernier de Karim Benzema sous la tunique tricolore. Au total, le capitaine du Real Madrid, qui avait fait ses débuts internationaux en mars 2007, compte 97 sélections et 37 buts. Ce clap de fin met un terme à une histoire tourmentée avec l’équipe de France.

Il avait en effet été écarté de la sélection entre octobre 2015 et juin 2021 à la suite de son implication dans l’affaire de la «sextape» de Mathieu Valbuena. Et après presque six ans d’absence, il avait été rappelé par Didier Deschamps pour l’Euro 2021, marqué par l’élimination des Bleus en 8e de finale contre la Suisse. Quelques mois plus tard, il avait été un des principaux artisans de la victoire en Ligue des nations.

Et alors qu’il devait mener l’attaque française au Qatar, il avait finalement dû renoncer. Longtemps resté silencieux après son forfait, il avait ensuite alterné les messages d’encouragements envers les tricolores et énigmatiques comme celui posté juste avant la finale («ça ne m’intéresse pas», ndlr). Jusqu’au dernier annonçant la fin de son aventure en équipe de France.