Coupe du monde 2022 : Lionel Messi et plusieurs Argentins ont évité un drame de justesse lors des célébrations (vidéo)

Assis sur le toit d’un bus à impériale, Lionel Messi et plusieurs Argentins ont frôlé le drame lors des premières célébrations de leur titre de champion du monde dans les rues de Buenos Aires.

La fête a failli tourner au drame. De retour en Argentine, dans la nuit de lundi à mardi, les joueurs de l’Albiceleste ont célébré leur titre de champion du monde et communié avec leurs supporters dans les rues de Buenos Aires. Partis de l'aéroport pour rejoindre le centre d'entraînement de l'équipe nationale, les coéquipiers de Lionel Messi ont pris place à bord d’un bus à impériale, floqué de trois étoiles. Et au cours de cette première parade, au milieu de la nuit, le septuple Ballon d’or et quatre de ses partenaires ont évité le pire.

Assis sur le toit du bus, Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Nicolas Otamendi et Rodrigo de Paul ont vu au dernier moment un câble électrique, tendu au niveau de leur tête, et sont parvenus juste à temps à se baisser pour éviter d’être fauchés. Leandro Paredes, qui avait un pied dans le vide, a néanmoins perdu sa casquette dans cette histoire, qui aurait pu être bien plus dramatique. Malgré la peur, ils ont pu poursuivre les festivités avec le reste de leurs coéquipiers.

Elles vont se poursuivre dans la journée, ce mardi ayant été décrété jour férié par le gouvernement argentin. Les hommes de Lionel Scaloni devraient effectuer une grande boucle au centre-ville toujours à bord de leur bus à impériale. Et ils devraient, cette fois, se méfier des câbles électriques.