Ligue 1 : Mbappé, Guendouzi, Fofana… Quand les Bleus vont-ils faire leur retour sur les terrains ?

Six joueurs de Ligue 1 étaient concernés par la finale de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Et tous ne devraient pas retrouver les terrains du championnat de France en même temps.

Kylian Mbappé, Youssouf Fofana, Axel Disasi, Steve Mandanda, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout : ce sont les six joueurs de Ligue 1 qui étaient concernés par la finale de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Rentrés du Qatar, lundi, ils vont pouvoir profiter de quelques jours de vacances avant de retrouver leurs clubs respectifs et le championnat de France, qui reprend à partir du mercredi 28 décembre. Mais ils n’auront pas tous le droit à la même période de repos.

Les Monégasques Axel Disasi et Youssouf Fofana ne devraient bénéficier que d’un répit de courte durée. Ils sont attendus à l’entraînement dès le lendemain de Noël. Ils pourraient même être du déplacement à Auxerre deux jours plus tard (28 décembre). Les Marseillais Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pourront eux profiter d’une dizaine de jours de repos. Ils pourraient rejoindre le club olympien juste après la réception de Toulouse au Vélodrome (29 décembre).

Ce sera également le cas de Steve Mandanda, qui ne gardera pas la cage de Rennes à Reims (29 décembre). En revanche, il pourrait retrouver sa place lors de la venue de Nice au Roazhon Park (2 janvier). Très sollicité pendant le Mondial, dont il a fini meilleur buteur (8 buts), Kylian Mbappé est le joueur qui devrait bénéficier du plus de jours de repos.

Il n’est pas attendu au centre d’entraînement du PSG avant le début du mois de janvier. Il manquera la venue de Strasbourg au Parc des Princes (28 décembre) et devrait être également absent pour le déplacement à Lens (1er janvier). A moins qu’il ne décide d’anticiper son retour pour aider son équipe et vite tourner la page de la défaite des Bleus en finale.