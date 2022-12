PSG : les ventes de maillots au nom de Kylian Mbappé et Lionel Messi ont explosé après la finale de la Coupe du monde

A l’issue de la finale de la Coupe du monde, remportée aux tirs au buts par l’Argentine contre la France (3-3, 4 tab 2), les ventes de maillots du PSG floqués au nom de Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fortement augmenté sur le site du club de la capitale.

Ils ont été les deux grandes stars de la finale de la Coupe du monde. Et plus généralement du Mondial au Qatar. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont brillé dans l’Emirat jusqu’à leur confrontation dans une finale d’anthologie, marquée par un triplé du prodige de Bondy et un doublé du septuple Ballon d’or. Et si l’Argentine de Lionel Messi s’est finalement imposée aux tirs au but face aux Bleus de Kylian Mbappé (3-3, 4 tab 2), le PSG est l’autre grand gagnant de cette rencontre.

Dans la foulée du 3e sacre de l’histoire de l’Albiceleste, les ventes de maillots du club parisien floqués au nom de ses deux joueurs ont augmenté de plus de 200% sur le site du champion de France. Et 40% des achats de ces tuniques étaient destinés à des acheteurs américains. Cette forte demande va forcément avoir des conséquences positives sur les finances du Paris Saint-Germain.

Sur le plan sportif, il va falloir attendre un peu avant de revoir Kylian Mbappé et Lionel Messi sous le maillot du PSG. Le premier va profiter de plusieurs jours de vacances et ne devrait pas faire son retour à l’entraînement avant le début du mois de janvier, tout comme le second qui est actuellement en Argentine pour célébrer le sacre de l’Albiceleste.