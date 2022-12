PSG : Kylian Mbappé déjà de retour à l'entraînement

Kylian Mbappé a effectué ce mercredi 21 décembre, à la surprise générale, son retour à l'entraînement avec le PSG, quelques jours seulement après la défaite de l'équipe de France en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine.

Il est de retour ! A peine trois jours après avoir disputé la finale de la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France, au cours de laquelle il a inscrit un triplé, Kylian Mbappé fait déjà son come-back à l'entraînement avec son club.

En effet, ce mercredi matin, le Paris Saint-Germain a partagé sur les réseaux sociaux l'arrivée de l'attaquant français au Camp des Loges, plus déterminé que jamais et surtout semblant déjà tourné vers la suite de sa saison.

Et pour cause, du très lourd attend prochainement les Parisiens, avec la réception de Strasbourg le 28 décembre et un premier déplacement le 1er janvier au stade Bollaert, pour y défier les Lensois, actuellement 2e de Ligue 1. En Ligue des Champions, les hommes de Christophe Galtier recevront le Bayern Munich pour les huitièmes de finale de la compétition le 14 février prochain.

Pour rappel, les joueurs du PSG ayant participé à la Coupe du monde s'étaient vu octroyer dix jours de repos, après le dernier match effectué de leur pays dans la compétition.