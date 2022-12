Pelé : l'état de santé de la légende du football s'aggrave

L'état de santé de Pelé, qui lutte contre un cancer du côlon depuis septembre 2021, s'aggrave, a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il est hospitalisé. La légende du football souffre d'une «insuffisance rénale et cardiaque», qui requiert «des soins plus importants».

L’état de santé du «roi» inquiète. L’hôpital de Sao Paulo où Pelé est hospitalisé a annoncé ce mercredi que son état de santé était en train de s’aggraver. La légende du football de 82 ans se bat depuis 2021 contre un cancer du côlon, et souffre désormais d’une «insuffisance rénale et cardiaque».

«Le patient présente une progression de la maladie oncologique et requiert des soins plus importants», ont donc expliqué les médecins dans leur bulletin de santé. Pelé avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo le 29 novembre dernier pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie, après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021.

Sur Instagram, les deux filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, ont déclaré que leur père allait passer Noël à l’hôpital, mais se sont montrées plutôt optimistes, en postant une photo d'elles tout sourire. «Notre Noël à la maison est tombé à l'eau. Nous avons décidé avec les médecins, que, pour diverses raisons, il vaut mieux rester ici, avec tous les soins prodigués par notre nouvelle famille de l'hôpital Albert Einstein», ont-elles déclaré, ajoutant qu’elles allaient toute de même préparer des caïpirinha, cocktails typiques brésiliens, pour rendre ce week-end à l’hôpital festif.

Elles ont également promis de donner des nouvelles de Pelé la semaine prochaine.

Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part de Kylian Mbappé, qui avait appelé début décembre à «prier pour le Roi».

Pray for the King @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Malgré son état de santé, le roi Pelé continue de communiquer via ses réseaux sociaux, et a notamment félicité l’équipe d’Argentique pour sa victoire à la Coupe du Monde au Qatar. «Félicitations à l'Argentine ! Diego (Maradona, ndlr) doit sûrement sourire maintenant», avait-il écrit sur Instagram, en référence à la légende argentine du football, décédée il y a un peu plus de deux ans.