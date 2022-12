Basket : Tony Parker présélectionné pour faire partie du Hall of Fame de la NBA

Tony Parker fait partie d'une préliste pour intégrer le Hall of Fame de la NBA, la ligue américaine de basket, dont il a été le champion à quatre reprises avec les Spurs de San Antonio (Texas).

«TP» (prononcer «Tipi») bientôt parmi les légendes du basketball ? Ce jeudi 22 décembre, Tony Parker, l'ancien meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France, a été présélectionné pour intégrer le Hall of Fame de la NBA, la ligue américaine de basket.

Véritable panthéon et rêve pour les joueurs, cette récompense symbolique a été attribuée à moins de 500 joueurs depuis sa création en 1959, dont Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird ou encore Michael Jordan.

Chaque année, ce sont environ une dizaine de joueurs, entraîneurs ou membres éminents de la communauté basketball qui sont salués.

Un palmarès hors-norme pour un Français en NBA

Ceux qui suivent le basketball le savent, s'imposer en tant qu'étranger en NBA n'est pas chose aisée. Et pourtant, Tony Parker a marqué de son empreinte la ligue américaine : quatre titres de champions (2003, 2005, 2007 et 2014), avec un titre de MVP des finales en 2007, grâce à une statistique impressionnante de 24,5 points par match (meilleur marqueur).

Tony Parker est nommé pour rentrer au Hall Of Fame @NBA en 2023





Il pourrait devenir le premier français honoré #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/SGJFJi5ohf — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) December 22, 2022

Avec l'Américain Tim Duncan et l'Argentin Manu Ginóbili, ils formaient le «Big Three» des Spurs. Ces deux derniers ont d'ailleurs été intronisés dans le «Temple de la renommée» en 2021 et 2022.

Côté sélection, Tony Parker a été champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France et dauphin en 2011. Il a également porté les Bleus par deux fois en quart de finale des Jeux olympiques (2012 et 2016).

De très bonne chances

Maintenant que «TP» a pris sa retraite depuis plus de trois ans, durée minimale pour espérer être sélectionnée, il peut désormais prétendre à rejoindre les plus grands. Son palmarès et son attitude exemplaire parlant pour lui.

Pour être intronisé, il devra obtenir 18 votes des 24 membres du comité d'honneur de la NBA. Parmi les quadruples détenteurs de bague et membre du club des MVP des finales, tous les candidats ont été intégrés au Hall of Fame.

Tony Parker sera en compétition face à Dwyane Wade (triple champion avec le Miami Heat en 2005, 2012 et 2013), Dirk Nowitzki (sacré avec Dallas en 2011), Pau Gasol (double vainqueur avec les Los Angeles Lakers en 2009-2010) et surtout son ancien coach Gregg Popovich.

Les finalistes de cette sélection seront connus le 17 février 2023, lors du All Star Game à Salt Lake City (Utah). Les nouveaux membres seront définitivement annoncés le 1er avril, avant d'être sacrés le 12 août, au Temple de Springfield (Massachussets).

Si Tony Parker venait à être choisi, il deviendrait le premier Français à être intronisé au Hall of Fame de la NBA.