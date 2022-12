Coupe du monde 2022 : le boucher des stars, Salt Bae, menacé de sanctions par la Fifa

La Fédération internationale de football association a déclaré qu’elle allait prendre des mesures après l’intrusion de Salt Bae sur la pelouse après la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine.

Un geste qui n’a pas été apprécié par les membres de la Fifa. Lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, ce dimanche 18 décembre, le célèbre restaurateur turc, Salt Bae, a posé la main sur le trophée qui recompense les vainqueurs. Selon le règlement de l’institution footballistique, seuls les joueurs champions du monde, le staff, les anciens vainqueurs du Mondial et les chefs d’État ont le droit de poser la main sur ce trophée tant convoité.

Salt Bae needs to be stopped pic.twitter.com/m6u9NIhs2X — Barstool Sports (@barstoolsports) December 20, 2022

De plus, la Fifa est en train de mener l'enquête pour savoir comment le célèbre restaurateur turc Salt Bae a pu pénétrer sur la pelouse après la finale du Mondial à Doha. Même s’il était invité par la fédération internationale en tant que VIP, il ne possédait pas ce droit. «Après avoir étudié la question, la Fifa est en train d'établir de quelle manière des individus ont eu accès sans autorisation au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures appropriées seront prises en interne», a déclaré un porte-parole à la BBC.

Salt Bae pourrait être interdit de stade lors de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en 2026, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Nusret Gokce, 39 ans, possède des restaurants notamment à Beverly Hills, à Londres et au Qatar. Une de ses spécialités est de se faire photographier avec des stars, dont des footballeurs. Des vidéos de lui découpant et assaisonnant de la viande ont eu un grand succès sur les réseaux sociaux.