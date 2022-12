Coupe du monde 2022 : Noël le Graet a écrit à la Fédération argentine après les dérapages

Depuis la finale de la Coupe du monde, les insultes et humiliations envers les joueurs de l’équipe de France se multiplient. Noël Le Graet a décidé d’écrire à la Fédération argentine pour dénoncer les nombreux dérapages.

«Cela va trop loin». Noël Le Graet, le président de la Fédération française de football, a décidé d’écrire une lettre aux membres de la Fédération argentine pour dénoncer le comportement de certains joueurs de l'Albiceleste. «J'ai écrit une lettre à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d'une compétition sportive, et j'ai du mal à comprendre. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire», a déclaré le président de la FFF dans une interview publiée dans les colonnes de Ouest-France. «On a lancé différentes procédures, c’est très choquant», a-t-il ajouté.

Dans les minutes qui ont suivi la victoire de l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du monde (3-3, 4-3 t.a.b), ce dimanche 18 décembre, le gardien argentin, Emiliano Martinez s'était ouvertement moqué de Kylian Mbappé, auteur de trois buts dans le match, en chantant dans le vestiaire : «Une minute de silence... pour Mbappé», avant d'être suivi par ses coéquipiers.

Une attitude indigne pour Bruno Le Maire

Quelques jours plus, lors de la parade des joueurs argentins, à Bueno Aires, le portier argentin avait été aperçu tenant une poupée représentant un bébé, dont le visage avait été recouvert d'une photo de Mbappé. Également interrogé à ce sujet dans une interview donnée à Sud Radio, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a estimé que l'attitude des joueurs argentins était «indigne». «Que fait la Fifa? Le sport, c'est le fair-play, c'est le respect des autres, c'est le respect de celui qui a perdu, on ne va pas ajouter l'insulte à la déception», a souligné le ministre de l’Économie et des Finances.

«Je pense qu’il faut rendre hommage à l’équipe d’Argentine, qui est une très belle équipe sportive, championne du monde. Cela a vraiment été une très belle finale. Maintenant, l’attitude d’Emiliano Martinez, c’est insupportable. Il est complètement farci ce gardien de but», avait critiqué quant à lui Karl Olive, le député Renaissance des Yvelines, sur le plateau de CNEWS.

Lors d'une vidéo diffusée en direct sur Instagram, l'ancien attaquant de l'Albiceleste Sergio Agüero, qui était au Qatar avec l'Albiceleste, avait par ailleurs insulté le milieu français Eduardo Camavinga de «tête de b**» («Cara de pinga»), dans la foulée de la finale. «Je n'ai rien contre lui et c'est une blague (...) il a toujours plaisanté avec son nom. Ne cherchez pas les ennuis», a déclaré Aguero sur les réseaux sociaux.

En outre, alors que plusieurs joueurs font l'objet d'attaques racistes sur les réseaux sociaux depuis la finale, la Fédération française de football (FFF) a «condamné» mardi la publication sur les réseaux sociaux de ces messages «racistes et haineux», annonçant son intention de «porter plainte».