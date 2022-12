Football : Blaise Matuidi annonce la fin de sa carrière professionnelle

Le milieu de terrain Blaise Matuidi, ancien joueur du Paris Saint-Germain et vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France vient d'annoncer la fin de sa carrière.

«Qui contrôle le terrain ? Matuidi. Avec lui on est serein, Matuidi». La chanson de Vegedream, «Ramenez la coupe à la maison», résumait bien ce qui rendait Blaise Matuidi si attachant. Champion du monde 2018 avec l'équipe de France de football, le milieu de terrain vient d'annoncer, ce vendredi 23 décembre, la fin de sa carrière professionnelle.

Une déclaration qui s'est faite sur Youtube, via la chaîne «Bros. Stories», où l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus de Turin revient sur sa carrière, entre ses débuts à l'ESTAC Troyes et ses derniers matchs à l'Inter Miami, en MLS.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.



MERCI

https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022

Cela faisait d'ailleurs plus d'un an qu'il n'avait pas joué en club, qui l'avait écarté de sa liste pour la saison 2022-2023.

«J'ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l'équipe nationale, de faire vibrer ma famille, de vivre de ma passion et ce sont des images qui me resteront», a-t-il déclaré dans la vidéo.

Souvent placé côté gauche, Blaise Matuidi était arrivé dans la capitale en 2011-2012 et s'était imposé pendant plusieurs saisons, avant d'être recruté par la Juventus de Turin. Avec cinq titres de champion de France et trois Scudettis, son palmarès en club a été plus qu'abouti.

Côté international, il a été l'un des tauliers du milieu de terrain de 2010 à 2019, à la fois sous Laurent Blanc et Didier Deschamps. Au total, le joueur a totalisé 84 sélections, dont 9 buts, pour une finale d'Euro en 2016 et le titre de champion du monde en 2018, après un Mondial étincelant en Russie.

Blaise Matuidi était venu soutenir l'équipe de France pendant ses derniers jours au Qatar, juste avant la défaite face à l'Argentine en Coupe du monde. C'est le premier champion du monde 2018 à mettre un terme à sa carrière.