PSG : pourquoi Jean-Claude Blanc va-t-il quitter le club ?

Après douze années passées au club de la capitale, Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du Paris Saint-Germain, va quitter le club en 2023 au profit d’un nouveau défi professionnel.

Mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc, va quitter ses fonctions en 2023 après douze saisons passées au sein du club de la capitale.

«La date de fin de contrat de Jean-Claude Blanc sera confirmée au cours de la nouvelle année. Le nouveau Directeur général adjoint du PSG sera annoncé dans le courant de l'année et sera placé sous la responsabilité du Président-directeur général Nasser Al-Khelaifi», a annoncé le PSG ce lundi soir dans un communiqué.

Dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains, Jean-Claude Blanc - Directeur général délégué du Paris Saint-Germain – fera, après 12 saisons réussies, des adieux chaleureux pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 26, 2022

«Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s'est énormément développé durant cette période (…) Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille», a déclaré à son tour Nasser Al-Khelaifi.

Selon l’Équipe, Jean-Claude Blanc quitterait le club de la capitale pour rejoindre la direction de la branche sport du groupe Ineos, qui contrôle notamment l’OGC Nice et qui courtise le natif de Chambéry depuis plusieurs mois. Un gros coup pour le groupe du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

Un homme fort sous l'ère QSI

Avant d'atterrir au PSG, l’homme âgé de 59 ans avait fait partie de l'équipe dirigeante de la Juventus Turin (2006-2011) en tant qu'administrateur général puis président pendant la majeure partie de la saison 2009-2010, avant de céder sa place à Andrea Agnelli.

Après son arrivée à Paris, de nombreux dossiers importants ont été pilotés notamment la rénovation du Parc des Princes en marge de l’Euro 2016 ainsi que la création du futur centre d’entraînement à Passy.

«Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d'avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui. Au cours de cette période, le Club a remporté un nombre record de 53 trophées dans les sections football et multisports, tout en devenant l'une des marques de sport premium et lifestyle les plus prospères au monde», a conclu Jean-Claude Blanc.

À noter que, comme l’a indiqué Nasser Al-Khelaifi, la nouvelle équipe de direction sera annoncée ultérieurement. D’autres cadres supérieurs sont également attendus au sein du club parisien dans les prochaines semaines.