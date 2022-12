Disparition de Pelé : le très bel hommage de Kylian Mbappé

À l’annonce du décès Pelé à l’âge de 82 ans, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé a rendu un hommage au roi du football. «Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié», a écrit l’attaquant du PSG.

L'attaquant de l'équipe de France et du Paris SG Kylian Mbappé a rendu hommage à la légende brésilienne du football Pelé, mort jeudi à l'âge de 82 ans, en estimant que «son héritage ne sera jamais oublié».

«Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi», a écrit en anglais sur Twitter Mbappé, souvent comparé à Pelé par sa précocité.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.



RIP KING pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Pelé, une légende du football

Véritable figure majeure du ballon rond, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, né le 23 octobre 1940 à Três Corações, est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Il faut dire que celui qui portera le nom du «Roi Pelé» a eu une carrière hors du commun.

Fils de Dondinho (João Ramos do Nascimento), un ex-footballeur amateur, Pelé, qui est l'unique footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises (1958, 1962 et 1970), compte un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels qu'il a connus (Santos FC et New York Cosmos) dont la Coupe intercontinentale (1962 et 1963), la Copa Libertadores (1962 et 1963), le championnat des États-Unis (1977). Sans oublier de multiples récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA et le ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014.