Rétrospective : les exploits sportifs des Français en 2022

Cette année encore, les Français ont brillé dans diverses compétitions sportives. Des Jeux Olympiques d’hiver à la Coupe du monde de football, en passant par des exploits individuels, retour sur les cinq événements où les Tricolores se sont distingués en 2022.

La France finaliste de la Coupe du monde de football

C’était l’un des événements sportifs de cette année 2022 les plus attendus : la Coupe du monde de football au Qatar. Malgré les controverses autour de cette compétition, qui s’est déroulée pour la première fois en hiver, l’effervescence autour de ce mondial n’a pas été gâché.

En réalisant un parcours presque parfait, seule une défaite face à la Tunisie (1-0), les coéquipiers de Hugo Lloris ont pu se hisser jusqu’en finale. Dès lors, ils ont réalisé un match de légende. Une finale à couper le souffle, face à l’Argentine.

Menés 2-0 par l’Albiceleste, une triste défaite de la France semblait se dessiner. Jusqu’à ce doublé de Kylian Mbappé, en à peine 2 minutes. Des buts synonymes de renaissance pour cette Équipe de France, qui a pu une nouvelle fois, croire à un sacre en allant chercher les prolongations. Face à des Argentins tenaces et un nouveau but libérateur de Lionel Messi (3-2), les Bleus se sont éloignés de la victoire... Avant ce pénalty de la dernière chance en faveur de la France à la 118e minutes de jeu. L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé a égalisé 3-3, tout était encore possible.

Vous avez fait une grande Coupe du Monde et fédéré tout un pays derrière vous





Alors que le score n’a pas évolué au terme des prolongations, les deux équipes se sont affrontées aux tirs au but. Impassibles face au gardien Français, les joueurs Argentins ont enchaîné les tirs au but réussi, à l’inverse de la France. Mais même en échouant en finale, les hommes de Didier Deschamps ont tout de même, une fois de plus, conquis le cœur des Français.

Les Bleus vainqueurs du tournoi des Six Nations

Depuis 2010, le XV de France l’attendait : remporter le Tournoi des Six Nations. C’est désormais chose faite, puisque le 19 mars 2022, la France a été victorieuse de la compétition en réalisant le Grand Chelem.

Sous l’ère Galthié depuis 2019, Antoine Dupont et ses coéquipiers n'ont cessé de faire vibrer les fans du ballon ovale, mais également le grand public. Avec une performance sans nom face à leurs meilleurs ennemis Anglais, le XV de France est ressorti victorieux de ce Crunch (25-13). Ce qui a été synonyme de sacre. La France a donc pu offrir le 10e Grand Chelem de l’histoire de l’ovalie tricolore.

Le biathlon Français en folie aux Jeux Olympiques

Il s’agissait des premières Olympiades sans Martin Foucade. Mais nul doute que la relève du biathlon français a été assurée. Lors des Jeux Olympiques d’Hiver de Beijing 2022, la France a raflé pas moins de sept médailles d’or et d’argent.

Sur son nuage, le natif du Jura Quentin Fillon-Maillet a survolé ces JO. Alors qu’il a disputé cinq épreuves, le biathlète aujourd’hui âgé de 30 ans est allé chercher l’or sur la poursuite ainsi que l’épreuve individuelle. Il a également complété son palmarès avec trois médailles d’argent lors du sprint, du relais et du relais mixte.

Chez les femmes, ce sont Justine Braisaz-Bouchet ainsi qu’Anaïs Chevalier-Bouchet qui ont porté haut les couleurs de la France. Alors que Justine Braisaz-Bouchet a décroché l’or sur la mass-start, sa compatriote a quant à elle, ramené l’argent grâce à l’épreuve individuelle et le relais mixte.

Titre historique au Masters féminin pour Caroline Garcia

Dix-sept ans près Amélie Mauresmo, Caroline Garcia, 6e joueuse mondiale, est entrée dans l’Histoire en remportant le Masters WTA. À 29 ans, la Lyonnaise n’a pas flanché tout au long du tournoi avant de s’imposer en finale face Aryna Sabalenka 7-6, (7/4), 6-4. Ce titre est désormais, le plus prestigieux de la carrière de la Française.

Karim Benzema Ballon d’Or

Cela faisait 24 ans qu’aucun joueur Français n’avait remporté le Ballon d’Or. Mais grâce à une saison sans faille avec son club du Real Madrid, Karim Benzema a réussi à conquérir ce trophée tant convoité.

Celui qui n’a pas pu disputer la Coupe du monde en raison d’une blessure a été stratosphérique en 2022, aussi bien en club qu’avec l’Équipe de France. Il rejoint alors le clan très fermé des Français ayant reçu la plus prestigieuse des récompenses individuelles après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) ainsi que Zinédine Zidane (1998).