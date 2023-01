Ligue 1 : le PSG perd son invincibilité contre le RC Lens

Dernière équipe encore invaincue dans les grands championnats européens, le PSG a perdu son premier match de la saison, ce dimanche 1er janvier 2023, contre le RC Lens (3-1).

Lens a infligé au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison (3-1) et a relancé le suspense en Ligue 1, dans le choc entre les deux premiers, ce dimanche 1er janvier 2023, pour la 17e journée. L'année commence en Sang et Or. Le collectif artésien a éclipsé les absences de deux individualités majeures dans la capitale, Lionel Messi (en congés) et Neymar (suspendu), et le dauphin revient à quatre longueurs du leader.

Les Sang et Or, dont c'est la neuvième victoire de la saison à domicile en autant de rencontres, ont marqué par Przemyslaw Frankowski (5e), Lois Openda (28e) et Alexis Claude-Maurice (47e). Très décevant, le PSG, privé de Neymar et Lionel Messi, a marqué par Hugo Ekitike (8e), pour la 400e de Marco Verratti sous les couleurs parisiennes.

Lens profite aussi de ce succès de prestige pour allonger à sept points son avance sur l'Olympique de Marseille (3e), qui joue à Montpellier, ce lundi 2 décembre (19h00). Surtout, avec cette neuvième victoire en neuf matches dans son stade, le Racing se retrouve bel et bien dans la course à un deuxième titre de champion, après celui de 1998.

Le PSG garde de l'avance en tête, mais cette première défaite toutes compétitions confondues depuis le 20 mars 2022 (3-0 à Monaco) a révélé des failles, notamment en défense, et le gardien Gianluigi Donnarumma est apparu fébrile. Cette fois Kylian Mbappé, longuement acclamé par Bollaert à l'échauffement, n'a pas pu sauver son équipe, comme contre Strasbourg mercredi, où il a arraché la victoire (2-1) à la dernière seconde.