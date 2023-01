Cristiano Ronaldo : son contrat lui permet-il de retourner en Angleterre pour jouer la Ligue des champions ?

Cristiano Ronaldo, qui s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Nassr, aurait une clause dans son contrat lui permettant de retourner en Angleterre pour jouer la Ligue des champions.

C’est une nouvelle aventure pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui s’est engagé avec Al Nassr jusqu’en juin 2025, est arrivé à Riyad et sera présenté, ce mardi, par le club saoudien devant près de 30.000 supporters. Mais le nouveau défi du quintuple Ballon d’or pourrait ne durer que quelques mois. Selon la presse espagnole, «CR7», qui a résilié son contrat avec Manchester United juste avant la Coupe du monde, pourrait retourner en Angleterre dès l’été prochain, puisqu’il aurait en effet une clause de son contrat lui permettant de revenir dans le championnat anglais et jouer la Ligue des champions, si Newcastle parvient à se qualifier pour la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

La formation britannique est en effet détenue depuis un peu plus d’an par le fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite. Et après 17 rencontres de Premier League, les Magpies sont bien partis pour décrocher leur billet. Ils occupent la 3e place du classement avec deux points d’avance sur Manchester United (4e avec un match en moins), quatre sur Tottenham (5e) et six sur Liverpool (6e). Il s’agissait de l’une de rares solutions pour lui pour pouvoir prétendre encore disputer la Ligue des champions.

Le sportif le mieux payé au monde

Depuis l’été dernier, Cristiano Ronaldo (37 ans) était à la recherche d’un club disputant la compétition, dont il est le meilleur buteur de l’histoire avec 140 buts devant Lionel Messi (129 buts), et qu'il a remporté à cinq reprises (2008 avec Manchester United, 2014, 2016, 2017 et 2018 avec le Real Madrid). Mais il n’avait pas trouvé de point de chute et s’était résigné à rester à Manchester United, avant de rompre son contrat pour finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite, devenant le sportif le mieux payé au monde.

S’il a sûrement été convaincu par le salaire exorbitant de près de 200 millions d’euros par saison, primes publicitaires comprises (soit 500 millions d’euros sur deux ans et demi), la possibilité de pouvoir jouer la Ligue des champions a également dû faire pencher la balance au moment de prendre sa décision.