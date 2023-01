Football : l'impressionnante présentation de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite (vidéo)

Cristiano Ronaldo a reçu un impressionnant accueil, mardi en Arabie Saoudite, de la part des fans de son nouveau club, Al-Nassr.

Une véritable rockstar. Cristiano Ronaldo, qui a rejoint l’Arabie Saoudite après la Coupe du monde, a été présenté mardi aux supporters d'Al-Nassr, dans le stade Mrsool Park de Riyad, où 30 000 personnes se sont réunies.

Dans une ambiance incroyable et sûrement jamais vu dans le royaume, il a dédicacé des ballons envoyés au public sous les "Suuuuu" (son cri après chaque but), pris des photos avec les jeunes du club saoudien, avant que sa femme Georgina et ses enfants ne les rejoignent.

Il est ensuite parti s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers.

Avant de pénétrer sur la pelouse, le Portugais de 37 ans, qui évoluait ces dernières semaines à Manchester United avant de mettre un terme à son contrat avant le Mondial au Qatar, a effectué une conférence de presse au côté de son nouvel entraîneur, le Français Rudi Garcia.

«Je me fiche de ce que les gens ont dit, j'ai pris ma décision, a confié CR7. Je suis très heureux d'être là, je sais que la ligue est très compétitive, parce que j'ai vu plein de matchs. Ce que je veux, c'est jouer, dès demain si le coach pense que c'est le bon choix. Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique.»

L'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin a aussi indiqué que d'autres pays souhaitaient l'accueillir. «Pour moi, c'est une opportunité footballistique, mais pour inspirer les jeunes générations. Je peux le dire maintenant, j'ai eu beaucoup d'opportunités, des offres de beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal, mais j'ai choisi ce club, a-t-il détaillé. C'est une chance d'aider, d'apporter avec mon expérience, de faire grandir le club, notamment la section féminine d'Al-Nassr.»

De son côté, Rudi Garcia s'est montré ravi d'accueillir Cristiano Ronaldo. «Je suis très surpris du nombre de journalistes, d'habitude ils ne sont que trois ou quatre après les matchs... Cristiano Ronaldo est une légende. C'est un honneur pour moi et pour Al-Nassr d'accueillir Cristiano Ronaldo, a confié le Français. Pour le pays, pour le championnat, c'est une chance qu'il soit là. Les grands joueurs sont les plus simples à coacher. Je n'ai rien à lui apprendre, on va partager nos expériences pour essayer de gagner.»