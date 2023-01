NBA : Kylian Mbappé ovationné au Barclays Center à Brooklyn

Au lendemain de la défaite du PSG face à Lens, Kylian Mbappé a traversé l’Atlantique pour assister au match entre les Nets de Brooklyn et les Spurs de San Antonio au Barclays Center où l’attaquant de l’équipe de France de football a été ovationné par les spectateurs.

Une popularité qui n’est plus à prouver. Après la défaite du PSG face à Lens au Stade Bollaert ce dimanche, Kylian Mbappé a profité des quelques jours de repos imposés par son coach, Christophe Galtier, pour s’envoler à New York où il a assisté à la rencontre opposant les Nets de Brooklyn aux Spurs de San Antonio en compagnie d’Achraf Hakimi au Barclays Center. L’attaquant de l’équipe de France de football a été ovationné par les spectateurs présents avant l’entame du 4e quart-temps alors des images de son deuxième but en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine était diffusées sur l’écran géant au-dessus du parquet.

Image hallucinante ! Kylian Mbappé ovationné et scandé cette nuit au Barclays Center de New-York dans le match Brooklyn - Spurs ! pic.twitter.com/5W3Ktcmqtv — ALCHIMIST (@alchimistfr) January 3, 2023

À la fin de la rencontre, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont pris la pose aux côtés de Kevin Durant, la superstar de l’équipe de Brooklyn, qui leur a offert un maillot.

Le joueur originaire de Bondy s’est ensuite rendu dans le vestiaire de l’équipe afin de saluer les joueurs, et les féliciter pour leur victoire sans appel face à l’ancienne équipe de Tony Parker.

Kylian Mbappé est un grand fan de la NBA depuis plusieurs années, et ne manque jamais une occasion de vivre sa passion quand son emploi du temps lui permet. En juin dernier, il avait notamment fait une apparition remarquée lors de la Draft organisée au Barclays Center, à New York. «La NBA ? J’adore. J’ai regardé toute la série des finales entre les Warriors et Boston, c’était top. Maintenant de venir ici, c’est incroyable», avait-il déclaré.