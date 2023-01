Sports mécaniques : la star Ken Block meurt tragiquement à 55 ans

Le pilote de rallye Ken Block, connu pour ses impressionnantes vidéos, est décédé lundi dans un accident de motoneige aux Etats-Unis. Il avait 55 ans.

Marié et père de trois enfants, celui qui a participé aux championnats du monde de rallycross, roulait sur une pente raide lorsque la motoneige s'est renversée et a atterri sur lui dans le comté de Wasatch, dans l'Utah.

«C'est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd'hui dans un accident de motoneige, a déclaré Hoonigan Racing dans un communiqué publié sur Instagram lundi. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il va terriblement nous manquer.»

Connu et réputé pour ses vidéos de drifts interminables au volant de voitures customisées, Ken Block était l’un des pilotes de rallye les plus connus en dehors de l'Europe même s’il ne possède pas un énorme palmarès.

Après avoir le skateboard et le snowboard, Block avait commencé le rallye sur le tard, à 37 ans, dans son Championnat national en 2005. Par la suite, il s’était aussi confronté ux tout meilleurs spécialistes de la discipline.

Il était également cofondateur de la marque DC Shoes.

Les hommages sont nombreux depuis l'annonce de son décès. Comme celui de Sébastien Loeb.

«Notre sport a perdu un grand homme aujourd'hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d'entre nous, a posté Ott Tänak, champion du monde des rallyes 2019. Repose en paix, Ken !»