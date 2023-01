Coupe du monde 2022 : Lionel Messi a brandi un faux trophée après le sacre de l’Argentine

Dans les instants qui ont suivi le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, le 18 décembre dernier, Lionel Messi a brandi un faux trophée appartenant à un couple de supporters, selon le média argentin Clarin.

Une anecdote incroyable. Au moment des célébrations sur la pelouse du stade de Lusail, après le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du monde au Qatar contre la France (3-3, 4 tab 2), Lionel Messi n’aurait pas eu dans les mains le véritable trophée mais une reproduction, selon le média argentin Clarin.

Et c’est cette réplique, parfaitement réaliste, que le septuple Ballon d’or a brandi sur la photo postée sur son compte Instagram, et devenue la plus «likée» de l’histoire du réseau social (74,45 millions de likes).

Ce faux trophée de la Coupe du monde appartenait en réalité à un couple de supporters de l’Albiceleste. Avant de s’envoler pour le Qatar, Manuel Zaro et Paula Zuzulich avaient fait fabriquer cette réplique par des spécialistes. Il leur a fallu presque six mois pour reproduire cette imitation, pesant le même poids que l’originale (environ 5 kilos), «faite de résine et de quartz à l’intérieur» et «baignée dans une peinture semblable à l’or».

La vraie coupe pour Di Maria

Et cette fausse Coupe du monde s’est retrouvée sur la pelouse grâce à un proche de Leandro Paredes, qui s’est vu confier la réplique par le couple avant de se retrouver entre les doigts de Lionel Messi. A ce moment-là, le vrai trophée était en possession d’Angel Di Maria, qui l’a fait savoir à son coéquipier en pointant un détail sous la Coupe. «Di María a dit à Leo qu’il avait fait son tour d’honneur avec une trucha (une fausse), et que c’est lui qui avait le vrai, c’est pour ça qu’ils ont rigolé», a indiqué un photographe de Clarin. S’il a semblé agacé sur le moment, le n°10 argentin a fini par en rire.

Et après vu son trophée tourner de mains en mains entre les champions du monde pendant 45 minutes, le couple a finalement pu le récupérer, avec en prime des dédicaces de plusieurs joueurs, dont Leandro Paredes, Lautaro Martinez et Angel Di Maria, suite à sa prise en main par Lionel Messi. A travers toutes ses péripéties, ce faux trophée a sans doute désormais une valeur inestimable.