Cristiano Ronaldo : le Portugais pourrait-il vivre avec sa compagne Georgina Rodriguez en Arabie Saoudite ?

Cristiano Ronaldo, qui s’est engagé avec le club d’Al-Nassr jusqu’en juin 2025, devrait pouvoir vivre avec sa compagne Georgina Rodriguez en Arabie Saoudite, même si la loi interdit aux couples non-mariés d’habiter ensemble.

Cristiano Ronaldo va découvrir un nouveau pays. A 37 ans, le Portugais s’est lancé un nouveau (dernier ?) défi en s'engageant avec le club saoudien d’Al-Nassr, où il a signé jusqu’en juin 2025. Et dans cette nouvelle aventure, il pourra être accompagné par sa compagne Georgina Rodriguez, présente à ses côtés, mardi, lors de sa présentation officielle. Car même s’ils ne sont pas mariés et en dépit la loi très stricte en Arabie Saoudite, interdisant aux couples non-mariés de vivre ensemble, le quintuple Ballon d’or et la mannequin devraient pouvoir habiter sous le même toit.

«Si les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu'il y a un problème ou un crime», a assuré un avocat saoudien à l’agence de presse espagnole EFE. «Les autorités saoudiennes ne s’immiscent plus dans cette affaire pour les expatriés», a également confié un autre avocat, qui a tout de même lui aussi préféré garder l’anonymat.

Un autre souci risque de se poser pour Georgina Rodriguez, et il concerne l’obtention de son visa pour rester en Arabie Saoudite. Deux options se présentent à elle. Soit elle vient «en étant personnellement parrainée par Al-Nassr avec un visa délivré séparément, et peut résider où elle veut», soit elle obtient «un visa touristique d'un an qui permet de résider dans le pays pendant 90 jours consécutifs à chaque visite».

Mais nul doute que tout sera mis en œuvre pour permettre à Cristiano Ronaldo de vivre dans les meilleures conditions, entouré de ses proches et de l’ensemble de sa famille.