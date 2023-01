Tennis : toujours pas vacciné, Novak Djokovic privé des Masters 1000 d’Indian Wells et Miami ?

S’il va faire son retour cette année à l’Open d’Australie, Novak Djokovic, qui n’est pas vacciné contre le Covid-19, pourrait ne pas être autorisé à participer aux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en raison de la prolongation des restrictions sanitaires aux Etats-Unis.

Novak Djokovic risque de devoir encore patienter avant de remettre les pieds aux Etats-Unis. Le Serbe, qui n’est pas vacciné contre le Covid-19, a de grandes chances d’être privé de la tournée américaine et des Masters 1000 d’Indian Wells (8-19 mars) et de Miami (22 mars-2 avril) au printemps prochain. Alors que les restrictions sanitaires pour entrer sur le territoire américain devaient prendre fin le 8 janvier, elles ont été prolongées jusqu’au 10 avril, obligeant les citoyens étrangers à fournir une preuve de vaccination à moins d’être en mesure de répondre à des critères d’exemption très spécifiques.

Cela serait un nouveau coup dur pour l’actuel n°5 mondial, qui avait déjà manqué ces deux tournois ainsi que l’US Open la saison dernière à cause de son statut vaccinal. Il avait également été privé de l’Open d’Australie. Mais contrairement à l’année dernière, il devrait bien être présent, dans dix jours, à Melbourne (16-29 janvier) avec l’assouplissement des règles sanitaires dans le pays et la levée de l’interdiction de visa pendant trois ans qui planait au-dessus de sa tête après son expulsion il y a un an.

«J’avais hâte de venir aussi parce que j’ai toujours très bien joué et probablement le meilleur tennis de ma carrière sur le sol australien», a-t-il confié en marge du tournoi d’Adélaïde. Et à Melbourne, Novak Djokovic tentera de remporter le 10e Open d’Australie de sa carrière et d’égaler au passage le record de 22 titres en Grand Chelem de Rafael Nadal.