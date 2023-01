PSG : Neymar et plusieurs stars absents à Châteauroux en Coupe de France

Absent de l’entraînement collectif du PSG, ce jeudi 5 janvier, Neymar n’effectuera pas le déplacement à Châteauroux, vendredi, en 32e de finale de la Coupe de France. Tout comme plusieurs autres stars à l'image de Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé.

Paris fera sans ses stars. Alors que Kylian Mbappé est actuellement en vacances et Lionel Messi en phase de reprise, le PSG sera également privé de Neymar pour le déplacement, vendredi, à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe du France. Le Brésilien, qui n’a pas participé, ce jeudi, à l’entraînement collectif du club de la capitale, se remet notamment de sa blessure à la cheville contractée lors de la Coupe du monde.

«L’absence de Neymar était prévue depuis un moment. On avait décidé avec le staff qu’il allait traiter sa grosse entorse de la cheville du Mondial lors de cette période», a confié Christophe Galtier en conférence de presse, actant le forfait de son numéro 10. «On fait très attention à lui physiquement, c'est pour cela qu’il ne pourra pas participer à cette rencontre», a ajouté le coach parisien.

une occasion pour les jeunes ?

En plus de l’ancien barcelonais mais aussi de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, aussi au repos, Lionel Messi, qui n’a repris l’entraînement que mercredi, Paris devra églament se passer des services de Marco Verratti, qui est suspendu, et de Renato Sanches, absent également de l’entraînement après avoir été victime d’une contusion lors du match amical contre Quevilly-Rouen. Toujours blessés, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ne seront eux aussi pas de la partie. Tout comme Gianluigi Donnarumma, qui laissera sa place dans la cage parisienne à Keylor Navas.

Face à ces nombreuses absences, Christophe Galtier a décidé de convoquer cinq joueurs issus du centre de formation avec El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Ilyes Housni. «Ça va être une opportunité pour certains jeunes de démarrer ou avoir plus de minutes sur ce match. (…) L'absence de certains va donner une chance à certains jeunes, à eux d'en profiter», a lâché le coach parisien. D’autant que cette opportunité ne s'est pas présentée si souvent depuis le début de la saison.