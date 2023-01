Après la boxe, le youtubeur Jake Paul s'attaque au MMA en rejoignant le PFL

Jake Paul, célèbre youtubeur qui s’est lancé dans la boxe il y a quelques temps, a décidé de se mettre au MMA en signant avec l’organisation du PFL.

Du ring à l’octogone. Après six victoires en boxe, l’ex-youtubeur Jake Paul se lance dans le MMA. Le PFL (Pro Fighter League) a officialisé la signature de l’Américain ce jeudi.

Il en avait fait allusion à de nombreuses reprises, c’est désormais chose faite. Invaincue dans le Noble art avec 6 victoires, le «trublion» des sports de combat va donc s’attaquer à une sérieuse organisation de MMA.

Après des victoires par KO contre des gloires du MMA Tyron Woodley et Ben Askren, et un succès de prestige contre la légende de l’UFC Anderson Silva, il va donc pouvoir lancer sa carrière contre des combattants non retraités.

«Il s’agit de changer le MMA, de perturber, d’innover et de créer la prochaine grande ligue, a-t-il déclaré dans une interview au New York Times. J’ai déjà perturbé la boxe, il est maintenant temps de perturber le MMA. Je sais que c’est un sport très difficile et que ça ne va pas être facile, mais si j’ai pu le faire en boxe, je pourrai le faire en MMA.»

Jake Paul, qui compte encore disputer des combats de boxe, a signé un contrat de plusieurs combats et sera en lice dans une nouvelle division appelée Super Fight. Pour le moment, aucun combat n’a été prévu.

Le président du PFL a confié que les débuts de Paul pourraient avoir lieu en 2024. «Il sait qu’il n’est pas prêt pour ses débuts en MMA pour le moment, mais il commence à s’entraîner, a-t-il expliqué Donn Davis. Je pense que ce sera dans un an environ. Donc début 2024, vous le verrez affronter son premier adversaire. Mais les adversaires auxquels il pense, ça va choquer le monde en termes de statut.»

