Equipe de France : Noël Le Graët auditionné ce mardi

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dans l’œil du cyclone après ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, sera auditionné mardi sur le fonctionnement de la FFF.

Hasard du calendrier, le patron de la Fédération française de football Noël Le Graët, qui fait polémique après ses propos à l’encontre de Zinédine Zidane, sera entendu ce mardi 10 janvier par les enquêteurs chargés d’enquêter sur le fonctionnement de l’instance.

Déjà entendu dans cet audit commandé par Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, Noël Le Graët est auditionné notamment après de nombreux témoignages de salariés et anciens salariés dénonçant le climat délétère au sein de la FFF. Certains l’avaient également accusé de harcèlement sexuel.

S’il n’y a donc rien à voir avec ses propos sur «Zizou», le patron du football tricolore se retrouve un peu plus dans l’œil du cyclone, lui qui est en poste encore jusqu’en 2024 et alors que de nombreuses voix demandent son départ.

Samedi, lors de l’assemblée de la Fédération française de football, Noël Le Graët avait d’ailleurs laissé entendre qu’il connaissait son potentiel successeur. «Il sera désigné assez rapidement, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas l’habitude de faire n’importe quoi dans le football, avait-il déclaré. Ce n'est pas une désignation ni un passage de témoin. Mais on peut aider quelqu'un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près.»