Football : le PSG en tournée au Qatar et en Arabie Saoudite, avec un match contre Cristiano Ronaldo ?

Le PSG effectuera sa traditionnelle tournée d’hiver au Qatar et en Arabie Saoudite les 18 et 19 janvier prochains, avec notamment au programme un match contre une sélection de joueurs issus des clubs d’Al-Hilal et Al-Nassr. Et donc probablement Cristiano Ronaldo.

Bientôt des retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Le PSG s’envolera le 17 janvier à destination de Doha pour sa traditionnelle tournée d’hiver. Ce voyage express sera une nouvelle occasion pour le club de la capitale de rencontrer ses «supporters du Qatar» ou encore «de s’entraîner dans l’emblématique Khalifa Stadium». Mais ce déplacement dans l’Emirat est avant tout marketing, car Marquinhos et ses coéquipiers vont participer à une série d’activités organisées avec plusieurs partenaires du club.

Mais les hommes de Christophe Galtier ne resteront que quelques heures au Qatar, puisqu’ils prendront ensuite la direction de Riyadh le 19 janvier. Et en Arabie Saoudite, les champions de France en titre disputeront un match amical au stade King Fahd contre «une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr». Cette rencontre pourrait ainsi donner lieu à une nouvelle opposition entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le Paris Saint-Germain effectuera sa traditionnelle tournée d'hiver au Qatar et jouera un match amical à Riyadh ! #PSGQatarTour2023 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2023

Le Portugais vient de s’engager avec le club d’Al-Nassr jusqu’en 2025. Mais il va encore devoir patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs car il a été suspendu par la Fédération anglaise de football après avoir résilié son contrat avec Manchester United pour avoir détruit le portable d’un jeune supporter d’Everton. Il risque néanmoins de faire sa première apparition en Arabie Saoudite lors de ce match amical. «Il devrait faire ses débuts en Arabie saoudite le 19 janvier contre le PSG. Ça ne sera pas avec le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr», a confié son entraîneur Rudi Garcia dans des propos rapportés par Le Parisien.

Et l’ancien coach de l’OM n’est pas forcément ravi. «Moi, en tant que coach d’Al-Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de Championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç’aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas très grave», a-t-il ajouté. Mais avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar sur le terrain, les supporters saoudiens ne vont pas bouder leur plaisir.