MMA : décès de la combattante Victoria Lee âgée de 18 ans

Victoria Lee, jeune combattante MMA âgée de 18 ans, est décédée le 26 décembre dernier, a confirmé sa famille sur les réseaux sociaux.

Une triste nouvelle. Considérée par la future grande championne de la discipline, Victoria Lee (18 ans) est morte au lendemain de Noël a indiqué sa famille.

«Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis lors. Elle nous manque… plus que tout au monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même. Victoria était la plus belle âme qui ait jamais vécu. C’était la meilleure petite sœur du monde», a écrit sur Instagram sa sœur Angela Lee également combattante MMA.

Celle qui était surnommée «The Prodigy» (la Prodige), était une combattante de la ligue ONE Championship, basée à Singapour. Championne du monde junior, la native d’Hawaï pratiquait le pancrace, une lutte grecque antique.

Sur Facebook, le président du ONE, Chatri Sityodtong lui a rendu hommage : «Victoria avait le cœur d’or le plus pur et un esprit brillant. Elle s’occupait des autres avant elle-même. Elle voulait utiliser sa vie pour aider le monde. Je me souviendrai toujours de Victoria pour l’âme belle et précieuse qu’elle était».

Il y a quelques jours, le monde du MMA avait également enregistré la disparition de Stephan Bonnar, légende de l’UFC mais également de Tanner Marlow, mort dans une fusillade.

