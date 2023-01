Equipe de France : Varane, Mbappé, Griezmann… Qui pour succéder à Hugo Lloris comme capitaine des Bleus ?

Avec la fin de la carrière internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps va devoir trouver un nouveau gardien, mais aussi un nouveau capitaine. Et plusieurs joueurs ont le profil comme Raphaël Varane, vice-capitaine des Bleus, Antoine Griezmann mais aussi Kylian Mbappé.

La fin de la carrière internationale d’Hugo Lloris soulève plusieurs interrogations. Qui sera le nouveau gardien de l’équipe de France, mais aussi qui sera le nouveau capitaine des Bleus ? Plusieurs joueurs ont le profil pour récupérer le brassard laissé vacant par le recordman de sélections sous le maillot tricolore (145 sélections). Et la logique voudrait que Raphaël Varane soit son successeur naturel. Le défenseur de Manchester United était jusqu’à présent le vice-capitaine des Bleus et il est celui qui a porté le plus de fois le brassard lorsque Hugo Lloris était absent (18 fois). Didier Deschamps pourrait décider de le monter en grade en raison également de son vécu en équipe de France et son poids dans le vestiaire.

Mais il n’est pas le seul prétendant. S’il n’a porté le brassard qu’à une seule reprise, Antoine Griezmann est l’un des cadres majeurs et surtout l’un des hommes de confiance de Didier Deschamps. C’est d’ailleurs lui qui avait accompagné le sélectionneur sur le plateau de Téléfoot au lendemain de l’annonce du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar.

Les deux hommes ont une relation privilégiée et se vouent un respect mutuel. Et avec le retrait d’Hugo Lloris, il est désormais le joueur le plus capé encore en «activité» (117 sélections) juste derrière Olivier Giroud (120 sélections), sans oublier que sa voix pèse énormément dans l’intimité du vestiaire. Il n’y aurait donc de rien de surprenant de voir le joueur de l’Atlético Madrid prendre la suite de Hugo Lloris.

kylian Mbappé représente l'avenir

S’il n’a jamais eu son rôle en équipe de France, Kylian Mbappé fait également partie des possibilités pour hériter du brassard. Leader sur le terrain, de par son talent, il tend de plus en plus à l’être dans le vestiaire. A l’image sa prise de parole à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde pour remobiliser ses coéquipiers, alors que la France était menée (2-0). Et il a montré la voie sur le terrain même si cela n’a pas suffi pour permettre aux Bleus de décrocher leur troisième étoile (3-3, 2-4 aux t.a.b.). En comparaison avec Raphaël Varane (29 ans) et Antoine Griezmann (31 ans), l'attaquant du PSG (24 ans) représente également davantage l’avenir. Son aura à travers le monde pourrait aussi être un avantage au moment de trancher.

Si elle n’est pas déjà faite, Didier Deschamps a plusieurs semaines devant lui pour mener sa réflexion. Et sa décision devrait être connue dans le courant du mois de mars avant le début des qualifications pour l’Euro 2024 et le premier match prévu, le 24 mars, contre les Pays-Bas au Stade de France.