Noël Le Graët : quel est le salaire du président de la FFF ?

Noël Le Graët, dans l’œil du cyclone depuis ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, est pourtant la personne la plus importante du football français. Mais combien gagne-t-il ? Voici la réponse.

Noël Le Graët est dans la tourmente depuis quelques jours après sa sortie très commentée sur Zinédine Zidane. Mais pas seulement, le patron de la FFF est accusé de faits de harcèlement sexuel. Alors que son mandat s’achève officiellement en 2024, quel est son salaire de président ?

Âgé de 81 ans, l’ancien président de l’En Avant Guingamp, en poste depuis 2011 à la tête de la Fédération française de football, exerce cette présidence à titre bénévole, avait ainsi révélé Le Monde il y a quelques temps.

En revanche, celui qui a prolongé Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026, toucherait la somme de 234.000 euros, toujours selon Le Monde. Une somme rémunérée par la FIFA en tant que membre de l’UEFA.

A noter que selon les statuts de la FFF, «certains membres du Comité Exécutif peuvent recevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution de leur mandat électif. Leur nombre, les modalités et le montant de cette rémunération sont fixés par le Comité Exécutif, conformément aux dispositions des articles 261-7.1°d) et 242 C du code général des impôts. Les autres membres du Comité Exécutif ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.»