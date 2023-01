PSG : quel accueil sera réservé à Lionel Messi face à Angers ?

Un peu plus de trois semaines après le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Lionel Messi va faire son retour à la compétition avec le PSG, ce mercredi, à l’occasion de la réception d’Angers au Parc des Princes. L’accueil réservé à l’Argentin sera évidemment observé.

Il va faire son grand retour. Trois semaines après le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France (3-3, 4 tab 2), Lionel Messi va renouer avec la compétition avec le PSG, ce mercredi, lors de la réception d’Angers pour la 18e journée de Ligue 1. Et l’une des interrogations qui accompagnent son retour concerne l’accueil que lui réservera le public du Parc des Princes.

L’une des principales craintes se situe autour d’éventuels sifflets en raison des célébrations des Argentins et des provocations du gardien Emiliano Martinez à l’égard notamment de Kylian Mbappé. Mais le traitement envers le septuple Ballon d’or devrait être chaleureux. Il ne devrait en revanche pas avoir de cérémonie organisée par le club de la capitale, selon Le Parisien. Le natif de Rosario a en effet déjà été honoré lors de son retour à l’entraînement la semaine passée.

Il avait eu le droit à une haie d’honneur et s’était vu remettre un trophée des mains de Luis Campos. Le club estime que cela est suffisant. D’autant que trois semaines se sont écoulées depuis la fin du Mondial. Et avant ces retrouvailles, Christophe Galtier s’était exprimé à plusieurs reprises sur le sujet et avait confié n’avoir «aucun doute sur le fait qu’il sera très bien accueilli». Réponse ce mercredi soir.

Une minute de silence pourrait en revanche être observée en la mémoire de l’ancien milieu de terrain Modeste M’Bami et de l’ancien podologue Gilles Watelle, qui sont récemment décédés.