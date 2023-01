Tennis : entrée sur le court avec le maillot du PSG, la Biélorusse Victoria Azarenka contrainte de se changer (vidéo)

Engagée sur le tournoi d’Adélaïde 2, la joueuse Biélorusse Victoria Azarenka s’est présentée sur le court, ce mardi, vêtue du maillot du PSG. Mais elle a été priée de se changer par l’arbitre de la rencontre.

Une tenue non-acceptée. Pour son 1er tour au tournoi d’Adélaïde 2 (Australie), Victoria Azarenka s’est présentée sur le court avec le maillot du PSG sur les épaules. Mais cela n’a été du goût de l’arbitre de la rencontre. La joueuse biélorusse a poliment été priée de changer de tenue par l’arbitre avant d’affronter la Russe Veronika Kudermetova, qui s’est finalement imposée en trois sets (2-6, 7-6, 6-4).

Et l’officiel n’a fait qu’appliquer les règles très strictes en vigueur sur le circuit. D’après les textes de la WTA, «une joueuse doit se présenter de manière professionnelle et porter une tenue de tennis appropriée, à la discrétion du superviseur ou de l’arbitre, pendant l’entraînement, l’échauffement et les matchs». Il est également précisé qu’«il peut être demandé à une joueuse de se changer si le superviseur ou l’arbitre le juge nécessaire.»

Victoria Azarenka est une fan du PSG depuis plusieurs années. Un club qu’elle a connu grâce à Gaël Monfils, qui est également supporter du club parisien. Et elle a déjà assisté à plusieurs rencontres au Parc des Princes, dont elle affectionne particulièrement l’ambiance, et s’affiche de temps en temps sur les réseaux sociaux portant un maillot du champion de France en titre.