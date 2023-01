Football : Javier Pastore a trouvé un nouveau club

A la recherche d’un nouveau club depuis la résiliation de son contrat avec Elche cet hiver, Javier Pastore va poursuivre sa carrière sous le maillot du Qatar SC, où il s’est engagé ce mercredi 11 janvier.

Un nouveau défi pour Javier Pastore. A 33 ans, l’Argentin s’est engagé, ce mercredi, avec le club du Qatar SC, où il portera le numéro 7. Son arrivée au sein de l’équipe qatarie ne faisait plus trop de doute depuis plusieurs jours et la diffusion sur les réseaux sociaux d’un montage reprenant la une d’un journal pour annoncer l’arrivée d’un nouveau joueur. Et sur le cliché figuraient les maillots du PSG et de la Roma ainsi que les écussons de Palerme et d’Elche, qui sont les clubs où Javier Pastore a évolué.

تعاقد نادي قطر الرياضي مع المحترف الأرجنتين خافيير باستوري قادماً من نادي ألتشي الإسباني لتدعيم صفوف الملك القطراوي .#الملك_القطراوي pic.twitter.com/CQ2dwHuLBC — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) January 11, 2023

Mais si le Qatar SC a officialisé sa signature, la durée de son contrat n’a pas été précisée. Dans l’Emirat, où il a assisté à la dernière Coupe du monde et au sacre de son pays l’Argentine, Javier Pastore va tenter de s'offrir une belle fin de carrière, qui est en nette perte de vitesse. Depuis son départ du PSG en 2018, où il estimait ne pas avoir «le niveau», il a connu des passages compliqués à l’AS Roma, puis à Elche.

En Italie comme en Espagne, il n’a jamais vraiment pu exprimer son talent en raison notamment de plusieurs pépins physiques. Reste à savoir si son corps le laissera tranquille au Qatar.