Football : le PSG et l'OM s'imposent, Nice déroule… tout ce qu'il faut retenir de la 18e journée de Ligue 1

La 18e journée du championnat de France de Ligue 1 se dispute ce mercredi. Retrouvez les résultats et résumés complets des matchs.

Clermont-Rennes : 2-1

Clermont s’est offert le scalp d’un autre «gros». Les Auvergnats, dix jours après avoir battu Lyon, ont battu Rennes (2-1). Surprenant neuvième, Clermont a ouvert le score par Grejohn Kyei (31e). Arnaud Kalimuendo a ramené Rennes à hauteur (74e) mais Johan Gastien a crucifié les Bretons, réduits à 9 (expulsions de Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari qui seront absents dimanche pour recevoir le PSG).

Auxerre-Toulouse : 0-5

Depuis sa débâcle à Marseille (6-1) lors de la reprise du championnat, Toulouse a enchaîné une troisième victoire en autant de matchs en 2023 en punissant Auxerre (5-0), qui s'enfonce dans la zone rouge (18e). Au stade de l'Abbé-Deschamps, le Téfécé s’est régalé avec des buts de Farès Chaïbi (4e), Anthony Rouault (33e), Branco van den Boomen (41e), Zakaria Aboukhlal (75e) et Thijs Dallinga (88e) C'est la quatrième défaite d'affilée en L1 pour Auxerre, ce qui n'est pas très rassurant avant de défier samedi Lens, dauphin du PSG en tête du classement. De son côté, Toulouse est 11e.

Ajaccio-Reims : 0-1

Reims s’est offert une belle victoire à Ajaccio (0-1), grâce à un but très rapide de Marshall Munetsi (3e). Trois points dans le besace qui permet aux Rémois de confirmer sa place dans le ventre mou de la Ligue 1, aux portes du Top 10.

Brest-Lille : 0-0

Lille n’a pas brillé et a concédé le nul à Brest (0-0). Le club breton qui a soigné les débuts en Ligue 1 de son nouvel entraîneur Eric Roy.

Nantes-Lyon : 0-0

Huitième, l’OL n'a pu faire mieux qu'un nul sans but contre le FC Nantes (14e) et a raté l'opportunité de rebondir, dix jours après sa défaite à domicile contre Clermont (1-0). Au stade de la Beaujoire, la recrue lyonnaise Dejan Lovren était titulaire pour stabiliser une défense qui en avait bien besoin et qui n'a pas pris de but pour la première fois depuis le 30 octobre. Ce nul laisse l'OL (25 pts) à bonne distance du podium, tandis que Nantes s'offre un peu d'air avec quatre longueurs d'avance sur la zone rouge.

Lorient-Monaco : 2-2

Plus d'informations à venir…

Troyes-OM : 0-2

Plus d'informations à venir…

Nice-Montpellier : 6-1

Quel récital pour la première de Didier Digard. Suppléant de Lucien Favre, remercié en début de semaine, l’ancien joueur et capitaine de l’OGC Nice a vu son équipe s’imposer très largement contre Montpellier (6-1). Nicolas Pépé (15e, 56e), Ross Barkley (81e, 83e) ont inscrit un doublé. Kephren Thuram (34e) et Andy Delort (75e) ont également scoré. Le joli coup franc de Téji Savanier (80e) n’aura pas suffi pour les Héraultais.

PSG-Angers : 2-0

Retour gagnant pour Lionel Messi. Le champion du monde argentin, qui a été applaudi à l’annonce de son nom avant le match, a réussi son retour au Parc des Princes sous le maillot du PSG. Paris s’est imposé contre Angers (2-0). Les Parisiens, privés de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, n’ont pas vraiment brillé contre la lanterne rouge de la Ligue 1 mais se sont imposés grâce à Hugo Etikite et donc Lionel Messi. Suffisant pour se relancer après leur premier revers de la saison, il y a une dizaine de jours à Lens. Paris est d'ailleurs champion d'hiver.

Strasbourg-Lens : 2-2

Tout juste nommé entraîneur de Strasbourg, Mathieu Le Scornet, l'ancien adjoint de Julien Stéphan, a permis aux Alsaciens d'obtenir un nul mérité contre Lens (2-2). Au stade de la Meinau, Alexis Claude-Maurice (11e) et Loïs Openda (33e) ont marqué pour Lens et Sanjin Prcic (13e) et Kevin Gameiro (16e) pour Strasbourg.