Football : Rennes s'incline à Clermont, Toulouse se régale à Auxerre… ce qu'il faut retenir de la 18e journée de Ligue 1

La 18e journée du championnat de France de Ligue 1 se dispute ce mercredi. Retrouvez les résultats et résumés complets des matchs.

Clermont-Rennes : 2-1

Clermont s’est offert le scalp d’un autre «gros». Les Auvergnats, dix jours après avoir battu Lyon, ont battu Rennes (2-1). Surprenant neuvième, Clermont a ouvert le score par Grejohn Kyei (31e). Arnaud Kalimuendo a ramené Rennes à hauteur (74e) mais Johan Gastien a crucifié les Bretons, réduits à 9 (expulsions de Benjamin Bourigeaud et Warmed Omari qui seront absents dimanche pour recevoir le PSG).

Auxerre-Toulouse : 0-5

Depuis sa débâcle à Marseille (6-1) lors de la reprise du championnat, Toulouse a enchaîné une troisième victoire en autant de matchs en 2023 en punissant Auxerre (5-0), qui s'enfonce dans la zone rouge (18e). Au stade de l'Abbé-Deschamps, le Téfécé s’est régalé avec des buts de Farès Chaïbi (4e), Anthony Rouault (33e), Branco van den Boomen (41e), Zakaria Aboukhlal (75e) et Thijs Dallinga (88e) C'est la quatrième défaite d'affilée en L1 pour Auxerre, ce qui n'est pas très rassurant avant de défier samedi Lens, dauphin du PSG en tête du classement. De son côté, Toulouse est 11e.

Ajaccio-Reims : 0-1

Plus d'informations à venir…

Brest-Lille : 0-0

Plus d'informations à venir…

Nantes-Lyon : 0-0

Huitième, l’OL n'a pu faire mieux qu'un nul sans but contre le FC Nantes (14e) et a raté l'opportunité de rebondir, dix jours après sa défaite à domicile contre Clermont (1-0). Au stade de la Beaujoire, la recrue lyonnaise Dejan Lovren était titulaire pour stabiliser une défense qui en avait bien besoin et qui n'a pas pris de but pour la première fois depuis le 30 octobre. Ce nul laisse l'OL (25 pts) à bonne distance du podium, tandis que Nantes s'offre un peu d'air avec quatre longueurs d'avance sur la zone rouge.

Lorient-Monaco : 21h

Troyes-OM : 21h

Nice-Montpellier : 21h

PSG-Angers : 21h

Strasbourg-Lens : 21h