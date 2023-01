Noël Le Graët : quand seront rendues les conclusions du rapport d'audit sur la FFF ?

Noël Le Graët, mis en retrait de son poste de président de la Fédération française de football ce mercredi, connaîtra prochainement les conclusions du rapport d'audit sur la FFF.

Noël Le Graët, en poste depuis juin 2011, n’est donc plus de manière effective le président de la FFF après le comité exécutif exceptionnel tenu ce mercredi. Il a été remplacé par son vice-président, Philippe Diallo, qui va assurer l’intérim. Et désormais, le Breton attend les conclusions du rapport d'audit sur la FFF qui le concerne.

Cet audit avait été demandé par Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports. Une audition avait eu lieu d’ailleurs mardi, deux jours après les fameuses déclarations concernant Zinédine Zidane.

La FFF va préparer son renouveau

Cet audit sur le fonctionnement et les méthodes de management au sein de l’institution, avait été lancé par le ministère des Sports après la publication par le magazine So Foot d’une enquête pointant de nombreux dysfonctionnements au sein de la FFF, en septembre dernier. Et notamment des accusations de harcèlement sexuel de la part de Le Graët.

Les conclusions sont attendues d’ici à la fin du mois de janvier. Ensuite, elles devraient être commentées dans les deux semaines qui suivent, soit environ vers mi-février.

D’ici là, la Fédération française de football préparera son «renouveau» et sûrement les prochaines élections du Comex et de la future présidence. Pour rappel, le mandat de Noël Le Graët se finissait en 2024. A noter que la prochaine Assemblée fédérale est prévue en juin.