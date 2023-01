Football : entraîneurs, gardiens, joueurs… Voici tous les nommés pour les trophées The Best

La Fifa a dévoilé, ce jeudi 12 janvier, tous les nommés dans chaque catégorie pour les trophées The Best. Les votes pour désigner les vainqueurs s’achèveront le 3 février prochain. Voici la liste de tous les prétendants.

Carlo Ancelotti (Real Madrid/Italie)

Didier Deschamps (Equipe de France/France)

Pep Guardiola (Manchester City/Espagne)

Walid Regragui (Equipe du Maroc/Maroc)

Lionel Scaloni (Equipe d’Argentine/Argentine)

Alisson Becker (Liverpool/Brésil)

Yassine Bounou (FC Séville/Maroc)

Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgique)

Ederson (Manchester City/Brésil)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentine)

Julian Alvarez (Manchester City/Argentine)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Angleterre)

Karim Benzema (Real Madrid/France)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique)

Erling Haaland (Manchester City/Norvège)

Achraf Hakimi (PSG/Maroc)

Robert Lewandowski (Barcelone/Pologne)

Sadio Mané (Bayern Munich/Sénégal)

Kylian Mbappé (PSG/France)

Lionel Messi (PSG/Argentine)

Lucas Modric (Real Madrid/Croatie)

Neymar (PSG/Brésil)

Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brésil)

Christiane Endler (Lyon/Chili)

Ann-Katrin Berger (Chelsea/Allemagne)

Mary Earps (Manchester United/Angleterre)

Merle Frohms (Wolfsburg/Allemagne)

Alyssa Naeher (Chicago/Etats-Unis)

Sandra Panos (Barcelone/Espagne)

Aitana Bonmati (Barcelone/Espagne)

Debinha (North Carolina/Brésil)

Jessie Fleming (Chelsea/Canada)

Ada Hegerberg (Lyon/Norvège)

Sam Kerr (Chelsea/Australie)

Beth Mead (Arsenal/Angleterre)

Vivianne Miedema (Arsenal/Pays-Bas)

Alex Morgan (San Diego/Etats-Unis)

Lena Oberdorf (Wolfsburg/Allemagne)

Alexandra Popp (Wolfsburg/Allemagne)

Alexia Putellas (Barcelone/Espagne)

Wendie Renard (Lyon/France)

Keira Walsh (Barcelone/Angleterre)

Leah Williamson (Arsenal/Angleterre)

Sonia Bompastor (Lyon/France)

Emma Hayes (Chelsea/Angleterre)

Bev Priestman (Equipe du Canada/Angleterre)

Pia Sundhage (Equipe du Brésil/Suède)

Martina Voss-Tecklenburg (Equipe d’Allemagne/Allemagne)

Sarina Wiegman (Equipe d’Angleterre/Pays-Bas)

