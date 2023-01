Football : tout savoir sur l’attaquant français Georginio Rutter qui va rejoindre Leeds pour 40 millions d’euros

Méconnu du grand public, Georginio Rutter (20 ans) devrait quitter dans les prochaines heures Hoffenheim (Allemagne) et rejoindre Leeds (Angleterre) pour la somme de 40 millions d’euros. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le jeune attaquant français.

40 millions d’euros. C’est la somme (bonus compris) que s’apprête à débourser Leeds pour s’attacher les services du jeune Georgino Rutter (20 ans). Avec ce montant, l’attaquant français va devenir le joueur le plus cher de l’histoire du club anglais. C’est dire la pression qu’il devrait avoir sur les épaules au moment de poser ses valises en Angleterre.

Mais depuis le début de sa carrière, il a su la surmonter. Arrivé à Rennes en 2017, il a signé son premier contrat professionnel avec le club breton en août 2018, devenant le plus jeune joueur à signer avec le Stade Rennais. Deux ans plus tard (26 septembre), il joue son premier match, lors d’un succès sur la pelouse de Saint-Etienne (0-3). Il était entré en jeu dans les dernières minutes à la place d’Eduardo Camavinga.

Un nouvelle dimension en Allemagne

Au total, il a joué une soixantaine de minutes en cinq matchs avec Rennes, marquant un but sur penalty en Ligue des champions contre le FC Séville (8 décembre 2020), avant de signer pour un million d’euros à Hoffenheim jusqu’en juin 2025 durant le mercato d’hiver 2021. Et en Allemagne, il a pris une nouvelle dimension avec 11 buts inscrits et 6 passes décisives en 57 matchs de Bundesliga. De quoi être appelé en équipe de France Espoirs, où Georginio Rutter a disputé son premier match en mars dernier contre les Iles Féroé (2-0), et donc de convaincre Leeds de casser sa tirelire pour le recruter, permettant au passage à Hoffenheim de réaliser une très belle plus-value.

Dans le club anglais, il retrouvera son compatriote gardien Illan Meslier, qui évolue également en équipe de France Espoirs, et il devra aider Leeds, qui reste sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues et qui est 14e au classement, à se maintenir en Premier League.