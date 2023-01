France-Arabie saoudite, Mondial de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après sa victoire contre la Pologne (26-24), l’équipe de France affronte, ce samedi (18h), l’Arabie saoudite pour son deuxième match au Mondial de handball. Voici le programme TV complet.

Les Bleus sur leur lancée ? Après sa victoire arrachée contre la Pologne (26-24), pour son entrée au Championnat du monde de handball, l’équipe de France va tenter d’enchaîner, ce samedi (18h), face à l’Arabie saoudite pour s’ouvrir en grand les portes du tour principal. Un adversaire largement à la portée des champions olympiques en titre, qui veulent poursuivre leur montée en puissance.

Car s’ils sont venus à bout à des Polonais devant leur public, tout n’a pas été parfait. «En attaque, ça a été plus irrégulier (qu’en défense) avec quelques approximations», a confié le sélectionneur Guillaume Gille. «Je pense qu’on peut encore mieux faire», a déclaré, de son côté Nikola Karabatic, qui croit en son équipe pour décrocher un 7e sacre mondial.

«On a tous la sensation qu’on a quelque chose à faire dans cette compétition, a-t-il glissé. On a du potentiel partout, mais aussi de gros adversaires. Donc on doit prendre confiance en nous, jouer avec beaucoup d’assurance, d’agressivité et se donner à fond». Des conseils que les Tricolores vont tenter de mettre en application contre les Saoudiens.

Le programme TV

France-Arabie saoudite



Championnat du monde de handball



Samedi 14 janvier à 18h



A suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1, accessible via MyCanal.